UKORREKT: Denne skulpturen viser en dinosaur som stikker ut tungen sin – noe som ikke stemmer overens med virkeligheten, ifølge forskerne ved University of Texas og Chinese Academy of Sciences. Foto: Spencer Wright / AFP

Forskere: Vi har rekonstruert dinosaurer feil hele tiden

Publisert: 22.06.18 02:55

Ny forskning har kommet frem til at det faktisk var umulig for dinosaurene å stikke ut tungene sine, slik man tidligere alltid har trodd.

Tyrannosaurus rex blir ofte fremstilt som en livsfarlig skapning med vidåpent gap med sylskarpe tenner og utstrakt tunge, og som i filmens verden kan drepe mennesker med bare ett bitt.

Selv om det meste av dette stemmer, er det én ting den gigantiske skapningen ikke klarte: Å stikke ut tungen sin.

Det var ikke fysisk mulig, ifølge ny forskning fra University of Texas og Chinese Academy of Sciences. Her mener forskerne at tungen så å si lå «limt fast» i bunnen av dinosaurens munn, slik som den gjør på alligatorer.

Denne konklusjonen gjelder også for de fleste andre dinosaurer, mener forskerne.

– Gir oss innsikt i livsstilen til utdødde dyr

Forskningen ble publisert onsdag i tidsskriftet PLOS ONE .

Den nye oppdagelsen kommer etter fossilfunn i Nord-Kina, og står i strid med skulpturer man ofte kan se i diverse museum og i filmer, hvor dinosaurene står med utstrakte tunger slik som øgler.

– Dinosaurene har blitt rekonstruert feil i veldig lang tid, sier en av artikkelforfatterne, paleontolog Julia Clarke til Universitet i Texas’ nettsider .

Oppdagelsen ble gjort ved å sammenligne tungebenet (benet som gir feste til musklene i munngulvet og tungen) og musklene til moderne fugle- og alligatorarter, med tungebenene til deres utdødde slektninger fra dinosaurverdenen.

– Tunger blir ofte oversett. Men de gir oss innsikt i livsstilen til utdødde dyr, sier Zhiheng Li, hovedforfatter i forskningsartikkelen.

Unntak for planteetere og «fugledinosaurer»

Resultatene indikerer at tungebenene til de fleste dinosaurer var likt som alligatorenes tungeben – korte, enkle og koblet til en tunge som ikke var særlig fleksibel.

Men selv om forskerne mener at dette gjaldt for de fleste dinosaurtypene, fantes det også unntak.

Tungebenene til Ornithischia-dinosaurer , en gruppe planteetende dinosaurer som for eksempel Triceratops, som tygget maten sin, hadde langt mer komplekse og mobile tungeben.

Flygende dinosaurer, som for eksempel Microraptor, hadde tungeben som ligner mer på dagens fugler. Fugler har tynne, mobile tunger og Y-formede tungeben, som gjør at de kan bevege tungene sine og stikke dem ut.

Bildene fra «Jurassic Park», hvor Tyrannosaurus rex stikker ut tungen som en øgle mens den gjør seg klar for å angripe byttet sitt, er altså sannsynligvis feil.