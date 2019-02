Ingen date på Valentines? Kos deg heller med VG+

Har du ikke date på Valentinesdagen? Vi har samles mye godt lesestoff og dokumentar til deg. Happy Valentines fra VG+.

Jan Ivar er «evig» singel: Ekspertenes råd for å få kjæreste

De kan være sjarmerende, smarte og ha ting på stell i livet. Likevel er de «evig single». Det er det flere årsaker til, ifølge ekspertene. Jan Ivar (62) har alt -utenom en kjæreste. Her er rådene for å bli mer attraktiv som kjæreste.

Jon hatet jobben: Fikk råd fra legen om å si opp

Mistrivsel på jobben kan gjøre deg syk. Jon ble lykkelig av å si opp. – Jeg skjønte tidlig at det ikke var noe for meg. Det føltes ut som at jeg var på vei et galt sted, sier han.

Introvert kvinne (35): Kan man lære seg å bli sosial?

Hun betegner seg selv som asosial og introvert. Hun blir sliten av å ha folk rundt seg hele tiden. «Må jeg tvinge meg selv til å være sosial for å bli akseptert», spør kvinne (35) og ber om råd fra psykolog Peder Kjøs.

Suksesskvinnens verste mareritt - og lykke

To ganger har Ellen Arnstad (53) tatt morkakeprøver for å få visshet om at Joachims søsken ikke har samme alvorlige, genetiske sykdom som ham. Abortdebatten denne høsten har opprørt henne så sterkt at hun for første gang deler sin personlige historie.

Dokumentar: Anja and the Witch Children

Anja har dedikert livet til å redde små «heksebarn» i Nigeria: Små barn som blir utpekt som syndebukker for ulykker, og utstøtes og tortureres i landsbyen. Dansk dokumentar fra 2017.

Ingrid mistet pappaen sin: – Det var ufattelig tungt

Ingrid Pettersen var 16 år da faren Bjørn Jonny fikk dødsdiagnosen. I seks år kjempet han mot sju svulster i hodet. Han døde rett før jul. Hvordan er det for barn og unge å leve med foreldre som vet de lever på overtid?

