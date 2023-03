BABYBOOM: Fra venstre: Mathilde Tybring-Gjedde med Eira i armene, samboer Christian Hemmestad Bjerke, Tina Bru med Kitty i armene – og sønnen Ellis i forgrunnen, mannen Thomas Samuelsen, og Sandra Bruflot med Ingeborg i armene.

Baby-boom på toppen i Høyre: Ber om mer fleksible barnehager

GARDERMOEN (VG) De tre Høyre-toppene Tina Bru, Sandra Bruflot og Mathilde Tybring-Gjedde har alle tatt med seg sine babyer til Høyres landsmøte. De advarer om at barnehageopptaket kan være en likestillingsfelle – og mener det er viktigere enn pappakvoten.

– Jeg driver barnehage på hotellrommet, sier Thomas Samuelsen (36) og ler. Han er mannen til Høyre-nestleder Tina Bru, og skal ta ansvaret for babyen Kitty og sønnen Ellis på fire år, mens kona driver politikk nede i salen.

Christian Hemmestad Bjerke (38) er samboer med Mathilde Tybring Gjedde (30), som sitter på Stortingets energi- og miljøkomité, og som for åtte måneder sine fikk parets første barn, Eira.

– Vi fikk en bæremeis til jul, så Eira skal få debutere i den. Vi skal på tur til farmor og bestefar i Bø i Telemark og jeg tror jeg skal se om hun liker smaken av grillpølse, sier Bjerke.

Sandra Bruflot (31) sitter i Stortingets helse- og sosialkomité og er innstilt som leder av Høyres kvinneforum på helgens landsmøte.

Hun har virkelig levert på sjefens oppfordring om å få flere barn:

Hun har tre barn under fire år. Bare Ingeborg på fem måneder er med på landsmøtet, men bare fra fredag til lørdag, slik at mor kan gå på landsmøtefesten lørdag kveld.

PÅ JOBB: Høyre-nestleder Tina Bru på Høyres landsmøte, med datteren Kitty.

– Så viktig for likestillingen

Men de tre Høyre-toppene sier også at det er én ting de har merket på kroppen hvor mye har å si, i hverdagen som småbarnsmødre i politikken.

Mens Tybring-Gjedde var heldig og fødte datteren Eira i juli, er situasjonen en annen for Tina Bru. Hun hadde termin i februar, men fødte datteren Kitty i desember.

Hvis det ikke finnes ledig barnehageplass har ikke Kitty rett på en plass før august 2024 – som ville være åtte måneder etter at foreldrepermisjonen går ut.

– Vi har rigget oss sånn at hvis du får barn i desember eller januar, kan du ende med syv til åtte måneder med ulønnet permisjon om ikke du har flaks med hvor du bor, eller har besteforeldre eller andre som kan stille opp, sier Bruflot.

Denne helgen behandler Høyre blant annet et forslag om å ha som mål at alle barn får tilbud om barnehageplass fra fylte ett år eller endt permisjon gjennom et mer fleksibelt barnehageopptak.

– Dette er så viktig for likestillingen. Det har vært vår politikk helt siden forrige stortingsvalg. Vi gjorde det enklere i regjering, men det holder jo ikke – vi må videre, sier Bru, og legger til:

– Det er egentlig helt utrolig at man ikke har klart å rette opp i dette tidligere.

BABYBOOM: Fra venstre: Tina Bru med Kitty, mannen Thomas Samuelse med Ellis, Sandra Bruflot med Ingeborg, Tybring-Gjeddes samboer Christian Hemmestad Bjerke, og Mathilde Tybring-Gjedde med Eira i armene.

– Absurd

De tre Høyrekvinnene trekker frem at størrelsen på fedrekvoten er blant temaene som diskuteres mest, når det gjelder likestilling for småbarnsforeldre. Men de mener barnehageopptaket har større betydning.

– Lønnsgapet mellom kvinner og menn setter skikkelig fart når barna er små. Hvis du må være borte fra jobb halvannet år når du egentlig hadde tenkt deg et halvt, så skjønner jeg at det blir vanskelig for folk, sier Bruflot.

Tybring-Gjedde legger til:

– Nå som alt har blitt dyrere, er det ganske mange som skriver inne på mammagrupper at det ikke går opp. Jeg mener det er et åpenbart hull i permisjonssystemet som er viktigere enn diskusjonen om en uke her eller der med pappakvoten.

– Det kan bli vanskelig i barnehagene hvis det kommer nye barn som må tilvennes hele året?

– Ja, men selv med flere opptak hadde du ikke trengt å ha tilvenning hele tiden. Uansett om barnet er født i juli, august eller september kan det godt hende at man har tilvenning ganske samtidig, svarer Bruflot.

De sier også at de ønsker å gi en marsjordre til Høyres ordførerkandidater i kommunevalget om at dette er noe de må prioritere.

– En av grunnene til at det ikke er enda mer debatt om dette er at en del kommuner faktisk har fått til litt mer, er fleksible og tar det ansvaret. Så er det andre som ikke gjør det. Jeg tror kommunene har en mulighet her, og det er en viktig investering, sier Tybring-Gjedde.

Laveste fruktbarhetstall

Ikke alle har respondert like godt på Høyre-leder Erna Solbergs gjentatte oppfordring til det norske folk om å få flere barn:

Samlet fruktbarhetstall ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022. Det er kraftig nedgang fra 1,55 året før, og det laveste som noen gang er målt i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Men i Høyre har altså rekke av den yngre garde i toppen i Høyre, vist vei.

– Nesten alle i Høyres gruppe i rette alder og mange rådgivere, har fått barn i det siste. Det er veldig bra, sier Solberg.