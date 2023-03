GIFTIG MATFAT: Havhesten finner føde i vannoverflaten der plasten flyter.

Finner fugleunger med magen full av plast: − Veldig trasig

Undersøkelser av ungene til havhesten har avdekket store plastansamlinger i magesekken. Nå slår forskerne alarm for den truede fuglearten.

En av de mest hardføre fugleartene i Arktis rammes hardest av plastforurensingen i havet.

Nye studier av sjøfuglarten havhest på Svalbard har avdekket eksempler på fugleunger som har opp til 380 plastbiter i magen.

Det var Klassekampen som først omtalte saken.

Plasten overføres når foreldrene mater ungene ved å gulpe opp maten. Siden havhesten jakter dyreplankton i havoverflaten, er det uunngåelig at de også spiser plastbiter som flyter i sjøen.

– Når plasten blir liggende i magesekken – som er på størrelse med en tikroning – så hindrer den opptak av næringsstoffer. Når kulden setter inn i september har ikke ungene klart å bygge opp nok fett på kroppen til å overleve vinteren, sier seniorforsker ved Norsk polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen til VG.

PÅ PLASTTOKT: Professor Geir Wing Gabrielsen er seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt. Her om bord i forskningsskipet Kronprins Haakon for å studere plastforurensing på Svalbard i 2021.

– I tillegg er det miljøgifter i plasten som kan påvirke hormonsystemet til havhestene. Vi så også eksempler på skarpe plastbiter som hadde laget hull i magesekken, tilføyer han.

Gabrielsen er biolog og har doktorgrad i sjøfuglers fysiologi.

De siste somrene har han og kolleger for første gang undersøkt plastinntaket i ungene til havhesten. Funnene er oppsiktsvekkende.

Markant økning

Gabrielsen har foretatt målinger av plastinnhold i havhesten siden 80-tallet

– I den første studien i -87 fant vi to-tre plastbiter i enkelte individer. I 1997 var det et gjennomsnitt på ti plastbiter. I 2013 var gjennomsnittet 15 plastbiter, og i 2021 i gjennomsnitt 36 plastbiter.

Plastbitene varierer i størrelse fra en halv millimeter til 5–6 millimeter, opplyser han.

I studiet fra 2021 kunne han og forskerkollegene fastslå at 45 prosent av havhestene på Svalbard oversteg grenseverdien for når plastinnholdet har en negativ påvirkning på fuglene.

– Det er veldig trasig, sukker Gabrielsen.

– Det er klart at med mer plast i havet er det en sannsynlighet for at utviklingen bare vil øke i årene som kommer, og vi vil trolig finne flere døde unger og voksne.

Gabrielsen peker på flere kilder til plastforurensingen: Rester av nøter og garn, plastflasker, plastkasser og plastbiter i ulike størrelser flyter i havet sammen med annet forbruksavfall.

På Svalbard kan 80 prosent av plastavfallet en finner på strendene knyttes til fiskeriaktivitet i området, ifølge forskeren.

Sterkt truet

Havhesten ble i 2010 rødlistet som sterkt truet.

Langs Norskeysten, fra Agder til Lofoten, ble det i 2015 anslått å være cirka 8000 par, men det reelle bestandstallet er trolig langt under dette, Artsdatabanken.

Hekkebestandene på Bjørnøya og Spitsbergen er stabile.

STOR KOLONI: Havhest i Kongsfjorden på Svalbard.

Fortsatt er det store hekkebestander på Jan Mayen og Svalbard. Estimatet varierer fra en halv til en million par, ifølge Gabrielsen.

Siden havhesten ofte hekker i utilgjengelige områder er det knyttet stor usikkerhet til bestandstallene, men på Svalbard er bestanden fortsatt stabil.

Ønsker bedre plasthåndtering

For å snu utviklingen kreves det bedre systemer for å håndtere plasten, mener Gabrielsen.

Det inkluderer at energien i økende grad blir utnyttet, blant annet til oppvarming av hus og bygninger.

Han ser noen lyspunkter i Norge sitt arbeid med reduksjon av engangsplast og at mange land har sluttet med å deponere plast i avfallsfyllinger.

Forskeren sitt bidrag er å overvåke utviklingen nøye.

Oppfordringen hans retter seg både til næringsliv og menigmann.

– Hvis du bruker plast må den komme i et system hvor plasten kan resirkuleres, sier Gabrielsen.