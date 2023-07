Politiskytingen på Grønland: Tre siktet for medvirkning til salg av narkotika

Tre stykker er nå siktet for medvirkning til salg av narkotika, hvor en person ble skutt av politiet.

Saken oppdateres.

– Per nå er tre stykker siktet for medvirkning til salg av narkotika, skriver politiet i en pressemelding.







To av de siktede ble løslatt fra arresten mandag fordi det ble vurdert at det ikke var grunnlag for varetektsfengsling.

Samtlige er imidlertid fortsatt siktet for narkotikaovertredelse, og politiet vurderer at mistankegrunnlaget ikke er svekket, skriver politiet.

For helsetilstanden til den tredje siktede, henviser politiet til Spesialenheten.

Advokat til en av de siktede sier at situasjonen oppleves som sjokkartet for hans klient.