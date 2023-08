I RETTEN: Advokat Morten Furuholmen og forvaringsdømte Stig Millehaugen (54) er i Oslo tingrett, som skal vurdere om Millehaugen kan prøveløslates.

OSLO TINGRETT (VG) To drap, grove ran og rømninger fra fengsel: Forvaringsdømte Stig Millehaugen (54) har møtt i Oslo tingrett for å be om prøveløslatelse.

Tingretten har satt av fem dager til å behandle Millehaugens krav om prøveløslatelse prøveløslatelseÅ bli løslatt før man er ferdig å sone, under visse vilkår. fra sin forvaringsdom, som han fikk i 2012.

Minstetiden var på 10 år – og har utløpt.

Millehaugen er dømt for drap, flere grove ran, vold og våpenanskaffelser fra slutten av åttitallet og frem til han begår sitt andre drap i 2009. Det var da han ble dømt 21 års forvaring. forvaring.Forvaring er en straffereaksjon som brukes når vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke anses å være nok til å verne samfunnet fra lovbryteren.

Millehaugen, som har sonet mesteparten av sitt voksne liv i fengsel, sitter selv i sal 250 med velstelt hår og i grå genser. Han vil selv forklare seg om hvorfor han nå bør få prøveløslates, har hans forsvarer Morten Furuholmen varslet.

Spørsmålet er om Millehaugen har vist nok progresjon under soningen og om faren for at han vil begå ny kriminalitet er lav nok.

Aktor mener det er for tidlig

Aktor AktorAktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Det kan være politiet, statsadvokat eller riksadvokat., statsadvokat Kristian Jarland, sier tidlig under sin innledning at det Millehaugen i praksis ber om, er et stort sprang med tanke på hvilke nivå man er på i soningen, som skjer under ulike nivåer av frihetsberøvelse.

Jarland har på forhånd sagt at tilbakeføringen til samfunnet, må skje gradvis.

– Millehaugen befinner seg på et nivå åtte, der man får permisjoner. Det han ber om, er å gå opp fra nivå åtte til nivå én, og det skal skje slik, sier Jarland og klapper, som for å forestille et blunk.

Statsadvokaten sier også det er flere positive tegn i Millehaugens soning.

– Men det er prematurt med en prøveløslatelse i dag.

Jarland bruker tid på å gjennom Millehaugens straffehistorikk, rømningsforsøk og progresjon i fengselet.

– Det er klart at det bruddet her, inngår i det store bildet, sett fra påtalemyndighetens ståsted, sier Jarland.

Hvor stor rolle denne rømningen vil spille i spørsmålet om løslatelse, blir opp til retten å vurdere.

Forsvareren: Skal ikke ut på gaten i morgen

De siste ti årene har Millehaugen sonet i Trondheim fengsel.

Når aktor Jarland er ferdig med sitt innledningsforedrag mandag, skal Millehaugens forsvarer Morten Furuholmen komme med sine merknader.

Han har på forhånd sagt til NTB at han vil bruke tid på å få frem utviklingen Millehaugen har hatt fra 2012 og frem til nå.

Da understreket han at det viktigste er å få til en endring i soningsforholdene.

– Det er ikke slik at Millehaugen skal ut på gaten i morgen, men på et tidspunkt skal han det og da må det ha vært en progresjon, sa Furuholmen.

Deretter skal Millehaugen selv forklare seg.

Senere i uken skal to sakkyndige sakkyndigeVitner som forklarer seg om spørsmål de har spesiell fagkunnskap om. forklare seg