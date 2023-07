Flykaoset: Dette har du krav på

Sommer, skolefri og sydentur. Hva kan gå galt?

Potensielt – en del.

I hvert fall om du kaster streik, sene svar fra flyselskapet og stekende sommervarme inn i miksen.

– Vi skulle egentlig reise hjem på lørdag, men på grunn av streiken ble vi booket om til mandag, sier Dag Rune Sunde.

For først satte flystreiken en stopper for parets hjemreise. Så begynte det å brenne på flyplassen.

Dermed fikk ikke Sunde reist hjem mandag heller.

VENTE: – Det er ikke noe stas. Vi vil hjem, sa Dag Rune Sunde. Han møtte VG på et hotell like ved Catania flyplass på Sicilia mandag formiddag.

– Vi kontakter passasjerene våre direkte og gir dem informasjon om ombookinger, og sørger for at de kommer seg på hotell og får penger til mat, sier pressesjef i SAS Alexandra Lindgren Kaoukji.

Flere som ble berørt av kanselleringer som følge av streiken og brannen, sier imidlertid til VG at de har vært nødt til å ordne alt selv.

Etter timevis i telefonkø til SAS fikk Sunde til slutt billetter tilbake til Norge – via overnatting i København.

– Vi er ikke hjemme før fredag, seks dager senere enn tenkt, skriver han i en SMS til VG.

På flyplassen Catania i Sicilia har folk ventet i flere dager på å få fly. Først var det streik, så begynte det å brenne på flyplassen.

– Jeg kan ikke kommentere individuelle saker, men har man booket hos SAS, og vi må booke passasjerene om, er det vårt ansvar å sørge for at de kommer seg på hotell og får mat. Har man ikke fått det må man ta kontakt med kundeservice, sier hun til VG tirsdag.

– Vi gjør vårt beste hele veien for å hjelpe våre passasjerer på best mulig måte.

Tre alternativer

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Maren Van Buren Struksnæs, sier til VG at henvendelser knyttet til flyreiser er blant det Forbrukerrådet får inn mest.

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Maren Van Buren Struksnæs.

Om et fly du egentlig skulle ta blir kansellert, skal flyselskapet tilby tre alternativer, opplyser Struksnæs:

1. Å tilbakebetale billettkostnaden for den delen av reisen du ikke får benyttet

2. Å ombooke deg slik at du kommer deg dit du skal så fort som mulig

3. Eller ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske

– Og dersom du velger ombooking skal flyselskapet sørge for at du får mat og hotell, og transport til og fra flyplassen om det er nødvendig.

Velger ombooking skal flyselskapet sørge for at du får mat og hotell, og transport til og fra flyplassen om det er nødvendig, legger hun til.

Rett på kompensasjon

I tillegg kan kansellerte flyginger gi passasjerer krav på økonomisk kompensasjon.

– Standardkompensasjon dersom flyet er kansellert er 250 til 600 euro.

Altså fra rundt 2800 til 6800 kroner.

– Det skal dekke mat og hotell blant annet. De fleste har rett på det, så det burde man be flyselskapet om dersom flygingen ikke går som planlagt, sier Struksnæs.

Utenfor flyselskapets kontroll

Hvis tapet til passasjeren er større enn standardbeløpet, kan dette kompenseres.

– Dersom man har det vi kaller «dokumentert økonomisk tap» kan du få pengene tilbake. Så min oppfordringer er å spare på kvitteringer!

Men dersom grunnen til kanselleringer skyldes ekstraordinære omstendigheter har man ikke rett på kompensasjon.

– Ekstraordinære omstendigheter, som streik og brann, forstås som forhold som er utenfor flyselskapets kontroll. Streik blant italienske flyplassansatte er ikke noe for eksempel SAS kan kontrollere.

Struksnæs pleier å råde passasjerer til å prøve å komme seg hjem, og ta oppgjøret med flyselskapet i ettertid.

– Men det er ikke alle som har mulighet økonomisk til å legge ut opptil flere tusen ekstra. Da er man prisgitt at representanter fra flyselskapet er tilgjengelig på telefon eller på skranken på flyplassen.

For å i det hele tatt få informasjon om dette, og å få booket om eller refundert reisen, må man komme i kontakt med flyselskapet.

Det er ikke alltid like lett.

– Hva om man ikke får kontakt med flyselskapet?

– Det er det, da. Der må flyselskapene rett og slett sørge for å ha god nok bemanning slik at de får besvart henvendelser fra passasjeren sine. Så her må de skjerpe seg.

