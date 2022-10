Skulle renovere kjøkkenet - fant 790.000 kroner

En boligeier i Troms fant 790.000 kroner i sokkelen under kjøkkeninventaret da han skulle renovere kjøkkenet i fjor vår.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Pengesedlene var gjemt i konvolutter og poser.

Eieren, som er bosatt i Harstad, tok kontakt med politiet og informerte om pengefunnet. Sedlene var fra perioden 1999 til 2012, skriver Nordlys.

Det kommer fram i en epost Seksjon for sivile oppgaver i Troms politidistrikt har sendt til Politidirektoratet (POD). I eposten opplyser politiet at saken er ferdig etterforsket og at det er konkludert med at pengene ikke stammer fra straffbare handlinger.

– Vi har jobbet lenge med å avklare hva som skal skje med pengene og forsøkt å identifisere riktig eier, sier Andrea Finjord Jenssen, fungerende seksjonsleder for forvaltning i Troms politidistrikt til avisen.

Hvis ikke eieren oppspores, vil finneren kunne ha krav på høyere finnerlønn.

Ifølge Nordlys har hittegodsavdelingen i politiet undersøkt saken og de første undersøkelsene tilsa at den ene av de tidligere huseierne var død, mens den andre var dement.