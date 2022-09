ISLAMIST: Arfan Bhatti var blant de radikale muslimene som i 2012 demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden.

Opplysninger til VG: Bhatti anholdt og overført til Islamabad

VG får opplyst at islamisten Arfan Qadeer Bhatti er anholdt og overført til Pakistans hovedstad Islamabad. Aftenposten har også meldt at Bhatti er pågrepet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bhatti er siktet for medvirkning til barskytingen i Oslo. Oslo-politiet har bekreftet at Bhatti er etterlyst internasjonalt.

VGs kilde i Pakistan har vært i kontakt med Det føderale politiet og Sikkerhetspolitiet (ISI), og har fra begge fått muntlig bekreftelse på at Bhatti er anholdt.

VG får opplyst at islamisten er overført til varetekt i Islamabad, og det skal være mulig for norsk politi å be om å få ham overført. Ettersom Bhatti er etterlyst for medvirkning til terror, er sikkerhetstjenesten tungt involvert.

Aftenposten meldte tidligere tirsdag at en sentralt plassert kilde i sikkerhetspolitiet, som avisen har snakket med, forteller at pakistansk politi skal ha fulgt med på Bhatti i noen dager før de bestemte seg for å anholde ham og ta ham med seg.

Bhatti skal ha blitt anholdt av en anti-terrorenhet i politiet mandag kveld. Han skal ikke være formelt pågrepet, men anholdt som en del av etterforskningen, skriver Aftenposten.

BAKGRUNN: Dette er Arfan Bhatti

Kan ikke bekrefte

Bhattis forsvarer i denne saken, Svein Holden, sier til VG at han ikke er kjent med at Bhatti sitter i varetekt.

Holden har tidligere bekreftet overfor VG at Bhatti nekter for å ha noe med Oslo-skytingen å gjøre.

– Jeg har snakket med Bhatti i går og i dag. Han benekter å ha noe som helst med saken å gjøre, skrev Holden i en SMS til VG 24. september.

Utenriksdepartementet er kjent gjennom mediene med at en norsk statsborger skal være pågrepet i Pakistan.

Det sier fungerende kommunikasjonssjef Ane H. Lunde til VG.

Oslo-politiet opplyser til VG at de ikke kan bekrefte opplysningene.

I en pressemelding sendt ut klokken 17.07 står det: Oslo politidistrikt venter fortsatt på bekreftelse fra Pakistanske myndigheter om hvorvidt Arfan Bhatti er pågrepet eller ei. Vi sender ut en ny pressemelding så snart vi vet mer.

Arfan Bhatti poserer med våpen, antakelig i fjellene ved grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Bilde tatt fra hans Facebook-konto.

VG oppsøkte huset

Aftenposten skrev i helgen at politimesteren i Gujrat, der det antas at Bhatti har bodd, ikke var kjent med noen etterlysning. Det samme har VG fått vite lørdag, og igjen tirsdag: Det lokale politiet ble ikke involvert.

Bhattis advokat gjennom mange år, John Christian Elden, opplyste til VG før helgen at Bhatti oppholdt seg hjemme og ville melde seg til pakistansk politi for å høre om han var etterlyst. Dette var det lokale politiet i Gujrat.

Elden, som ikke representerer Bhatti i akkurat denne saken, meldte VG mandag kveld at han ikke lenger fikk tak i Bhatti.

I helgen oppsøkte VGs tolk i Pakistan huset der Arfan Bhattis far tidligere bodde i en landsbyen Aali i Gujrat, i Punjab. Der ble VGs utsendte advart av naboer mot å oppholde seg i området. Naboene hevdet de ikke hadde sett Bhatti på en stund.

I 2013 intervjuet VG Bhattis far i dette familiehuset.

På det tidspunktet var Bhatti savnet i Pakistan, etter at han dro dit i 2012.

Bhatti, som da var en lederskikkelse i den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah, hadde reist til grenseområdene til Afghanistan, der han ble avbildet poserende med automatvåpen.

Han ble da kjent for sikkerhetsstyrkene i Pakistan, og ble pågrepet lokalt. Islamisten ble i august i 2015 sluppet ut av fengselet i byen Bannu, nordvest i Pakistan.

FIENDTLIG: Den arabiske teksten på Bhattis Facebook-profil kan tolkes som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge terrorforsker. Foto: SKJERMDUMP

Terrorsaken i Oslo

42 år gamle Zaniar Matapour ble pågrepet og siktet for skytingen i Oslo 25. juni i år. Han hadde to måneder tidligere blitt stoppet av politiet i en bil sammen med Bhatti i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon.

Dobbeltdrapsmann Matapour og Bhatti har også vært i samme WhatsApp-gruppe.

Skytingen skjedde samtidig som Pride-festivalen pågikk i Oslo. Uken før skytingen, ble det lagt ut et regnbueflagg med et forbudt-skilt og arabisk tekst på på Bhattis Facebook-profil.

Regnbueflagget er et kjent symbol for pride-bevegelsen og toleranse for ulike legninger.

VG har fått teksten oversatt og forklart av terrorforsker Thomas Hegghammer fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI):

«Hvis dere finner en som begår Luts folks gjerning, så drep ham som utfører den og den den blir utført på».

«Lut folks gjerning» kan oversettes til ‘seksuell omgang mellom to menn’.

Dermed kan teksten forstås som et budskap om at homofile bør drepes, forklarte Hegghammer til VG i juni.

Etter at flere norske medier omtalte profilbildet, ble det fjernet.