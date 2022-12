TRENGER PLEIE: Sened Abel Tadele har en rekke diagnoser, sitter i rullestol, kan ikke snakke og trenger døgnkontinuerlig pleie.

Sender 13-åring på sykehjem: − Vil si opp jobben min

OPPDAL/OSLO (VG) Regjeringen vil lovfeste at ingen barn skal måtte bo på sykehjem. Likevel skal Sened (13) flyttes, og mammaen sier hun vil si opp jobben for å pleie han selv.

– Vi er bekymret. På sykehjemmet er det én stor avdeling, med mange folk og det er ikke rolig der, sier faren Abel Belay til VG.

Sønnen Sened Abel Tadele har en rekke diagnoser, sitter i rullestol, kan ikke snakke og trenger døgnkontinuerlig pleie.

Den 13 år gamle gutten har de siste fire årene bodd i egen leilighet på et bo- og aktivitetssenter (Boas) i Oppdal kommune i Trøndelag. I helger og ferier bor han hjemme hos sin mor.

For noen uker siden fikk familien beskjed fra kommunen om at sønnen skal flyttes til et rom ved Oppdal helsesenter og sykehjem.

Det ønsker ikke familien.

– Vi vil at han skal fortsette å bo på Boas, eller i en annen bolig, sier Belay.

Det var lokalavisen OPP som først omtalte saken. TV 2 har også skrevet om den.

KOSEBAMSE: Sened (13) sitter i rullestol, kan ikke snakke og er hundre prosent pleietrengende.

– Han er et lite barn

På Boas har Sened en-til-en bemanning. Det betyr at det er tre personer som går i skift gjennom hele døgnet. De er sammen med pasienten hele tiden.

I helgene og i ferier er det moren, Senait Mokenon som tar seg av Sened.

– Hvorfor ønsker du at Sened ikke skal få avlastningsplass på sykehjem?

– Sened er ikke som andre, han er et lite barn. Han kan ikke bo på en stor avdeling. Boas er rolig, sier hun til VG.

Hun forteller at sønnen var på korttidsopphold på et sykehjem i Oppdal for fire år siden. Det gikk dårlig, sier hun, selv om de hadde en-til-en bemanning.

– Hva vil du gjøre om Sened får avlastningsplass på sykehjem i stedet for Boas?

– Da vil jeg si opp jobben min i barnehage og ta Sened hjem for å pleie han selv, sier Senait.

FAMILIEN: Mamma Senait Mokenon, pappa Abel Belay, søster Rufta Abel og bror Seare Abel – og bamsen Teddy.

Sparer 1,2 millioner

Lokalavisen Opp skriver at kommunen sparer 1,2 millioner kroner på å flytte Sened til sykehjemmet.

Dette kommer frem i kommunens vedtatte budsjett der innsparingen er anonymisert.

«Hjemmetjenesten har vurdert endring av avlastningstilbud fra heldøgns omsorgsbolig til avlastning i Oppdal helsesenter. Dette er et tiltak som vil gi en innsparing på kr 1 200 000.» står det i vedtaket som avisen referer til.

Kommunen informerte ikke familien om innsparingen på 1,2 millioner kroner da de fikk beskjeden, hevder faren.

NORGES BESTE: Oppdal ble i 2019 kåret til landets beste kommune av Kommunal Rapport.

– Hva er begrunnelsen for at kommunen vil flytte gutten?

– Begrunnelsen for å flytte avlastningstilbud til Oppdal helsesenter er behov for medisinsk kompetanse. Gutten skal fortsatt bo hjemme – dagens tilbud vurderes som sårbart med hensyn til tilgjengelig og tilstrekkelig kompetanse i Boas, sier Frøydis Lindstrøm, fagansvarlig helse og omsorg i Oppdal kommune i en e-post til VG.

Boas er et heldøgns bo- og aktivitetstilbud for eldre i Oppdal, sier hun.

– Stemmer det at kommunen sparer 1, 2 millioner på å flytte ham?

– Tiltaket gjennomføres ikke med bakgrunn i økonomi. At saken kommer opp i forbindelse med innsparing, er at kommunen har gjennomført et omstillingsprosjekt i helse- og omsorgssektoren der man har vurdert flere innsparingstiltak. Tiltaket vurderes å være et medisinskfaglig bedre tilbud. Tilbudet er vurdert gjennomført uavhengig av økonomi, sier Lindstrøm.

Hun sier kostnadsbesparelsen er knyttet til lønnsutgifter.

EN-TIL-EN: Sened er 100 prosent pleietrengende og har i dag en-til-en bemanning.

– Bedre enn dagens tilbud

– Faren hevder at familien ikke ble informert om at kommunen sparte 1,2 millioner på å flytte sønnen, stemmer det?

– Oppdal kommune har hatt dialog og møte med pårørende. Før en eventuell gjennomføring må tilbudet utformes i samråd med pårørende, sier hun.

– Faren frykter at tilbudet på sykehjemmet vil være dårligere og at han ikke kommer til å få en-til-en hjelpen han behøver. Vil oppfølgingen på sykehjemmet være det samme som på Boas?

– Oppfølgingen ved Oppdal helsesenter vurderes å bli bedre enn dagens tilbud med bakgrunn av bedre tilgjengelig kompetanse, både med sykepleiere og lege.

Frøydis Lindstrøm har sagt til TV 2 at dette ikke er snakk om et permanent botilbud.

– Hvor lenge skal Sened bo på sykehjemmet, og planlegges det for at han skal flyttes tilbake til Boas?

– Det er ikke planer om at avlastningen skal omgjøres til botilbud. Gutten bor hjemme. Det er ikke planer om å gjøre ytterligere endringer i avlastningstilbud, sier hun.

– Stortinget vedtok i 2018 at barn ikke skal bo på sykehjem. Hvordan har kommunen forholdt seg til det i denne saken?

– Det skal ikke etableres et botilbud i Oppdal helsesenter, kun avlastning, sier Lindstrøm.

LEGEERKLÆRING: Sened har forventet forkortet levetid på grunn av sin alvorlige tilstand, skriver St. Olavs hospital i Trondheim.

Får et kort liv

I en legeerklæring fra St. Olavs hospital i Trondheim, står det at «Sened har forventet forkortet levetid på grunn av sin alvorlige tilstand».

I legeerklæringen, som pappaen viser VG, står det listet opp en rekke alvorlige sykdommer som 13-åringen sliter med.

«Det er derfor svært viktig at han får god omsorg og trygghet i den tiden han lever.», står det i et brev fra St. Olav, datert 10. november.

Faren frykter at sykehjemmet ikke vil kunne tilby sønnen like god hjelp som den han nå får på Boas.

– Han trenger én-til-en hjelp og der vil han ikke få det, hevder han.

ROMMET: Her bor Seneb i leiligheten sin på Boas Oppdal.

Regjeringen foreslår lov

VG har tidligere skrevet om barn som bor på sykehjem.

Tirsdag denne uken ble det klart at regjeringen vil lovfeste at unge ikke kan bosettes på sykehjem mot sin vilje.

Et enstemmig storting vedtok allerede dette i 2018.

Stortinget ba også regjeringen klargjøre for kommunene at praksisen med barn på sykehjem er i strid med Stortingets intensjoner og skal opphøre.

Frp og SV til da til orde for en lovendring som forbyr praksisen.

Det bor fortsatt en del barn og unge på sykehjem.

Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet skriver til VG at 8 personer i aldersgruppen 0–17 år er innskrevet for langtidsopphold i institusjon i Norge. Ingen av disse har flytteønske som ikke er eller blir fulgt opp av kommunen.

Når det gjelder aldersgruppen 18–49 år er det rapportert i alt 91 personer på langtidsopphold i institusjon. Statsforvalterne rapporterer at 28 av disse ønsker en annen bolig. For 14 av de 28 med flytteønske er det konkrete flytteplaner.