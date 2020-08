Disse munnbindene beskytter best – og dårligst

Forskere har testet ulike typer munnbind og sjekket i hvilken grad de klarer å stoppe fuktpartikler fra munnen. Her er en oversikt over de som beskytter best mot smitte.

Nå nettopp

Bør man bruke munnbind eller ikke?

Det er jaggu ikke godt å vite.

Myndighetene anbefaler det (foreløpig) ikke.

Fra andre aviser