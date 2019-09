Skipsreder Torstein Hagen eier Viking Cruises. Foto: Ørjan Ellingvåg/NTB scanpix

Cruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt

For å begrense cruisetrafikken i norske fjorder, vil eieren av Viking Cruises, Torstein Hagen, innføre en avgift per cruiseturist, melder NRK.

NTB

Nå nettopp







Cruisemilliardæren mener at det ikke er «et pent syn» når cruiseskip med flere tusen passasjerer legger til kai i et lite sted som Geiranger eller Flåm. Hagen foreslår derfor en lokal avgift per turist og begrensninger som hindrer de største skipene i å gå inn i norske fjorder.

– Vi har vakre ting å tilby, og da tror jeg det er rimelig at byene ilegger en avgift. Og så regulerer man etterspørselen etter hvor mye folk er villige til å betale, sier Hagen til NRK.

les også Rederen: – Noe av det verste jeg har vært med på

Selv legger han ikke skjul på at en turistskatt og størrelsesbegrensning neppe vil skremme hans egne kunder, ettersom Viking-rederiet satser på mindre cruiseskip og ikke opererer i lavprissegmentet.

les også Lavt oljetrykk var årsaken til at«Viking Sky» fikk blackout

Direktør Inge Tallerås i interesseorganisasjonen for cruisenæringen, Cruise Norway, er overfor NRK positiv til en turistskatt, men sier at den må gjelde alle turister og bør gå til å bygge infrastruktur som toaletter og skilting for turister.

Virke reiseliv har tidligere vært positive til turistskatt, mens NHO reiseliv har vært svært skeptiske.

Publisert: 18.09.19 kl. 21:36







Mer om