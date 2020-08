UTBRUDD: Det er et pågående smitteutbrudd i Hamar, der det er 18 bekreftede smittetilfeller tilknyttet Ridabu. Kommunen jobber nå med smittesporing. Bildet av sykehuset i Hamar er et illustrasjonsfoto. Foto: Stian Lysberg Solum

Innfører strenge tiltak etter smitteutbrudd på skole

Hamar kommune innfører en rekke strenge tiltak etter 18 bekreftede smittetilfeller tilknyttet Ridabu skole.

– Det er nå 18 smittetilfeller tilknyttet Ridabu skole. I går kveld var 200 personer i karantene som følge av at de var nærkontakter. Det er mulig at dette tallet har økt noe, sier kommunedirektør Christl Kvam til VG.

Kommunedirektøren forteller at kommunen innfører en rekke tiltak etter krisemøte mandag morgen. Beslutningene er gjort i samråd med kommuneoverlegen og skal gjelde fra og med tirsdag:







Ridabu skole er helt stengt.

Resten av skolene har digital undervisning for elever fra 5. trinn og oppover ut uken, mens småskolene og barnehagene er i rød beredskap.

Samlinger med over 20 personer forbys - enten de har en arrangør eller ei.

Det er besøksforbud på sykehjem.

Alle treningssentre må holde stengt ut uken.

All organisert idrett og kulturaktivitet for barn og unge under 19 år er stanset. Dette tiltaket ble innført i helgen.

Søndag var åtte av ti smittetilfeller på Hamar bekreftet ved skolen, og tallet har nå altså økt til 18.

– Dette er en krevende situasjon, men det er godt å se at organisasjonen fungerer. At vi har en rutine for å håndtere situasjonen. Det kritiske nå er å få svar på prøvene raskt nok, sier Kvam.

Leirskole stengt

Ifølge Sandefjord kommune har elever fra Ridabu vært på leirskole på Knattholmen fra 17. - 24. august.

Det er ikke påvist at smitten spredte seg der, men kommunelegen i Sandefjord har besluttet at alle ansatte på leirskolen skal testes og gå i karantene frem til prøvesvarene har kommet. Dermed er leirstedet stengt denne uken.

– Det var en lærer ved skolen som først ble smittet, men her vet vi foreløpig hverken smittetidspunkt eller smittekilde, sier Christl Kvam videre.

Idretts- og kulturarrangementer for barn avlyst

Kommunen gikk søndag ut og innførte strenge tiltak som følge av de første tilfellene:

All organisert idrett og kulturaktivitet for barn og unge under 19 år ble stanset. I tillegg ble beredskapsnivået i skole og barnehager stanset.

– Vi ser at barn og unge har mange møtepunkter gjennom trening, lek og andre aktiviteter. På grunn av pågående utbrudd ønsker vi å begrense denne type kontakt inntil vi får oversikt over smittesituasjonen, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikene i en pressemelding på kommunens hjemmesider.

Mandag sitter alle fire kommunene på Hedmarken i krisestabsmøter. Det er opprettet en felles kriseledelse for kommunene, ifølge NTB.

Stigende smittetrend i Hamar

Ifølge VGs oversikt har kommunen nå en stigende smittetrend for første gang siden tidlig i april. Vår oversikt viser ni nye tilfeller på lørdag, men viser ikke de nye tilfellene det rapporteres om, trolig fordi de ennå ikke er registrert i MSIS som VGs oversikt baserer seg på.

