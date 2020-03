WHO: Nærmere 90.000 corona-smittet på verdensbasis

På en pressekonferanse mandag sier WHO at det har vært registrert 127 nye dødsfall.

Til nå er det registrert 19 tilfeller av covid-19-viruset i Norge, og totalt er nesten 90.000 personer smittet på verdensbasis. I tillegg er det registrert i overkant av 3000 dødsfall som følge av covid-19.

Mandag hevet Det europeiske smittevernbyrået ECDC risikovurderingen av coronaviruset i EØS-landene og Storbritannia fra moderat til høy.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag sier Verdens helseorganisasjons generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus at de nå mottar ni ganger så mange nye tilfeller av covid-19-viruset utenfor Kina enn innenfor landet.

– Det har vært rapportert 206 nye tilfeller i Kina til WHO, sier han.

Videre opplyser han om at det er registrert 127 nye dødsfall.

– Det har vært registrert nesten ni ganger så mange nye tilfeller utenfor Kina som innenfor Kina.

Epidemiene i Italia, Japan, Sør-Korea og Iran trekkes frem som de mest prekære for øyeblikket.

I Sør-Korea har de nå registrert mer enn 4.200 smittetilfeller. Men han legger til at epidemien i Sør-Korea spres fra fem hovedområder, og at dette viser at det er mulig å kontrollere det.

– Å forstå epidemien er første steg til å bekjempe den, sier han, før han legger til at vi er i ukjent farevann.

I tillegg hevder han at dersom dette var en influensa-epidemi hadde vi sett viruset spre seg over hele verden nå.

– Med tidligere aggressive tiltak kan land stoppe spredning og redde liv, sier Ghebreyesus, før han legger til:

– WHO vil ikke nøle med å kalle dette en pandemi, hvis det er det som er riktig, men vi må se dette i riktig perspektiv. Av de 88.900 tilfellene rapportert offentlig så langt, er 90 prosent i Kina, for det meste i en provins. Av tilfellene utenfor Kina, er 81 prosent fra fire land.

Folkehelseinstituttet opplyser at tolv av tilfellene i Norge er i østlandsområdet, inkludert fem ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus. Seks av tilfellene er i Bergen, og ett i Tromsø.

Det viser seg også at en av de ansatte ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus jobbet på den private klinikken Orbita øyelegesenter i Oslo dagen før han fikk påvist smitte. Dermed er 12 ansatte ved den private klinikken satt i karantene.

I Norge er risikovurderingen for at man blir smittet satt til høy, mens det svenske folkhelseinstituttet mandag oppjusterte risikovurderingen av coronaviruset fra høy til veldig høy.

Mandag advarte også FHI om at viruset kan bli mer omfattende, og søndag kveld skjerpet Folkehelseinstituttet rådene til alt helsepersonell.

Samtidig gikk Englands folkehelseinstitutts medisinske direktør, Paul Cosford ut og advarte befolkningen om at viruset antagelig vil spres ytterligere, skriver The Guardian.

