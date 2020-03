STRENGE TILTAK: Personer som kommer til Norge fra utenfor Norden skal i 14 dager corona-karantene eller reise ut av landet igjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Lettet ordfører etter corona-hjelp fra Heimevernet: – Vi har fått den støtten vi ba om

27 personer fra Heimevernet kontrollerer nå gatene på Oslo Lufthavn der fly ankommer fra utenfra Norden.

I tillegg er tre politifolk som utfører samme jobb.

– Det kommer jo færre fly nå, så det bør være nok til at vi har en person på hver gate, sier Ullensaker-ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) til VG.

Det var fredag at Schumacher gikk ut og sa at kommunen ikke har kapasitet til selv å stanse alle personer som kommer til Oslo Lufthavn Gardermoen fra utenfor Norden. Han ba om hjelp fra Heimevernet.

Noen minutter før midnatt ringte ordførerens telefon. I andre enden var justisminister Monica Mæland, forteller han.

– Da fikk jeg vite at det kom til å være personell fra forsvaret her fra klokken 06.00 lørdag. Det var veldig betryggende. Vi har fått den støtten vi ba om, sier Schumacher.

Heimevernets kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen forteller at de bidrar til at reisende som kommer fra utenfor Norden får de rette beskjedene.

– Utenlandske statsborgere som kommer fra land utenfor Norden blir henvist til å returnere, mens norske statsborgere blir sendt hjem og i karantene, sier Grosberghaugen til VG.

Utenlandske statsborgere som ikke returnerer, må i karantene. Ullensaker kommune har rekvivert et hotell med 350 rom på Gardermoen, der innreisende må sitte i karantene i 14 dager. De får tre måltider satt utenfor døren per dag.

Hittil sitter tre personer i slik karantene, forteller kommunikasjonssjef i Ullensaker kommune, Siri Wolland, til VG.

– Men dette er så vidt jeg vet personer som ikke har symptomer. Da ville de blitt sendt til sykehus for helsesjekk, sier Wolland.

FLYPLASS-ORDFØRER: Eyvind Jørgensen Schumacher er ordfører i flyplasskommunen Ullensaker , og har dermed fått ansvaret for smittevern for personer som kommer til Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Ullensaker kommune

Publisert: 14.03.20 kl. 09:04

