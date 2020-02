SMITTEDE: Bildet er tatt på et improvisert sykehus i Wuhan i Kina, og har etter det VG kjenner til ingenting å gjøre med nordmennene som har blitt hentet hjem. Foto: CHINATOPIX

Tre nordmenn hentet hjem fra Wuhan

Tre nordmenn er hentet hjem fra Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, hvor det nye coronaviruset Covid-19 har sitt utspring. Prøvesvarene er ventet i natt.

De tre blir tatt hånd om av norske helsemyndigheter.

«Utenriksdepartementet kan bekrefte at tre norske borgere har benyttet seg av muligheten for utreise fra Wuhan sammen med andre europeiske borgere. Reisen ble organisert ved bruk av EUs samordningsmekanisme for krisehåndtering, og gjennom et fellesnordisk samarbeid», skriver Utenriksdepartementet (UD) i en e-post til VG.

Av hensyn til taushetsplikten ønsker de ikke gå ut med flere detaljer om transporten.

Helsedirektoratet: – Var symptomfrie

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet sier at de av hensyn til taushetsplikten ikke kan uttale seg om helsetilstanden til de tre personene.

– Utenom at de var symptomfrie da de dro fra Paris. Nå er de til legeundersøkelse, sier Olsen.

De tre mellomlandet i Paris etter å ha reist fra Wuhan. På vei tilbake til Norge, ble de akkompagnert av helsepersonell. Beredskapsdirektøren bekrefter at de ikke fløy vanlig passasjerfly.

Han forklarer hva som gjøres videre:

– Det tas corona-prøver med vattpinner. De må analyseres, det tar noen timer, vi får ikke svaret før i natt, sier Olsen.

– Kan det bli aktuelt med karantene?

– Det er derfor vi gjør en undersøkelse, for å finne ut av hva som er den videre strategien eller oppfølgingen.

Helsedirektoratet kan av hensyn til taushetsplikten heller ikke gå ut med opplysninger om kjønn eller alder på de tre personene.

FAKTA: COVID-19 En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

På Fastlands-Kina var det inntil fredag registrert over 75.000 smittede, hvorav 2.236 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen.

Også Hongkong, Taiwan, Filippinene, Japan, Frankrike, Iran og Sør-Korea har hatt dødsfall som følge av viruset.

I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Egypt, Iran og Israel. Over 600 personer ble smittet på cruiseskipet Diamond Princess. To smittede passasjerer har dødd etter de ble tatt av skipet.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke, og samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent, ifølge en stor kinesisk studie.

WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan.

WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB

Inntil videre er det nye viruset ikke påvist i Norge, men både Finland og Sverige har hatt tilfeller av smittede personer.

Til sammen 2250 personer er bekreftet omkommet. De aller fleste dødsfallene har vært i Kina, hvor viruset først ble oppdaget.

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om viruset. De skriver blant annet at viruset har ingen eller svært begrenset smittespredning i alle andre berørte land enn Kina.

Publisert: 21.02.20 kl. 19:56 Oppdatert: 21.02.20 kl. 20:22

