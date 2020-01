1 av 2 I Flora ble alle kommuneskiltene stjålet før kommunen ble historie ved nyttår. Foto: Dag Nesbø Frøyen

Dette er de nye kommunenes våpen

Norge fikk 43 nye kommuner 1. januar.

14.01.20 kl. 07:47

Opphetede debatter, grensejusteringer og folkeavstemninger. Fra 1. januar fikk Norge 43 nye kommuner. Noen har beholdt gamle våpen, men mange av dem har også klart å bli enige om et helt nytt kommunevåpen.

I nye Moss kommune måtte den gamle kråka se seg slått av en gullspore fra den nye ektefellen Rygge. I storkommunen Lillestrøm omtales det hele som et «våpenkappløp», og kommunene risikerte ifølge lokalavisen å gå inn i ekteskapet med hverandre uten et våpen i det hele tatt.

Men kampen om kommunevåpnene er altså over – for denne gang.

Den startet for alvor da departementet satte i gang sin kommunereform – og i 2018 bestemte at kommunevåpnene ikke lenger trenger å være heraldiske – altså å tilfredsstille visse krav til farger og figurer, men heller skulle bestemmes av kommunestyrene selv.

Her er de 43 nye kommunene – og deres symbolfylte våpen:

Aurskog-Høland – «Muligheter, miljø og mangfold»

Aurskog-Høland kommune er en sammenslåing av Rømskog og Aurskog Høland.

De har valgt å bruke det gamle kommunevåpenet til Rømskog, en tømmersaks:

Holmestrand kommune

Fra 1.1.2020 er kommunen en treenighet av gamle Hof, Sande og Holmestrand kommuner – og slik er det nye våpenet:

Indre Østfold – «På kornet»

Indre Østfold er slått sammen av Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner. Det nye kommunevåpenet, et kornaks, passer bra siden kommunen nå er landets største landbrukskommune. Og som seg hør og bør, ble slagordet «På kornet».

Mangfoldige Moss – «skapende, varmere, grønnere»

Mossekråka, som utgjorde Moss’ gamle kommunevåpen har måttet vike – men får trolig bestå i det nye ordførerkjedet i en eller annen form, skrev Moss Dagblad i sommer.

På kommunevåpenet ser vi derimot en historisk gullspore fra vikingtiden – som tilhører Rygges kommunevåpen.

Nordre Follo – «Nær og nyskapende»

De gamle kommunene Ski og Oppegård har sammen valgt seg et havreaks i kommunevåpenet. Måtte det bli et frodig samarbeid!

Lillestrøm

Skedsmo, Fet og Sørum har blitt til Lillestrøm – landets niende største kommune!

Det 2200 år gamle funnet av Stokkebåten i Sørum, Norges eldste båt, danner grunnlaget for nye Lillestrøms kommunevåpen.

Asker

Asker, Røyken og Hurum kommuner har blitt til Asker, og tre seil gikk til topps i konkurransen om kommunevåpenet.

Drammen

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner beholder både navnet og det gamle våpenet til Drammen.

Tønsberg

Re har norgeshistoriens korteste levetid etter at kommunen ble slått sammen av tidligere Våle og Ramnes i 2002. Nå har den blitt til Tønsberg etter en sammenslåing – med Tønsberg. Som gamle Res eneste ordfører, markerte Thorvald Hillestad slutten ved å tatovere det gamle kommunevåpenet på armen (se tatoveringen til høyre under).



Stavanger

Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner beholder Stavangers gamle våpen.

Sandnes

Forsand og Sandnes er nå bare Sandnes. Fra start var det bestemt at et av landets største kjennemerker, Preikestolen i Forsand, skulle være en del av den nye kommunens våpen. Men en grensejustering av bygda nord for Lysefjorden i Forsand førte til at det kjente fjellplatået ble en del av tilgrensende Strand kommune.

Nye Sandnes kommune mistet dermed en av Norges mest instagrammere turistattraksjoner – men beholder Sandnes’ gamle leirgjøk i sitt våpen:

Alver

Alver kommune består av Radøy, Lindås og Meland kommuner. Det nye våpenet er blant dem som ikke lenger er «heraldisk», ifølge lokalavisen Strilen .

Bjørnafjorden

Bjørnafjorden er en sammenslåing av Fusa og Os.

Ullensvang

Jondal, Odda og Ullensvang har blitt til Ullensvang. Det er likt som Ullensvang sitt gamle, men har fått nye farger:

Voss

Granvin herad og Voss kommune er nå Voss herad.

Kinn

Flora og Vågsøy er blitt til Kinn – og er dermed den eneste sammenslåtte kommunene der de gamle kommunene ikke deler grense. Mellom dem ligger nemlig Bremanger, som ikke ville være med på leken. Det blir derfor to kommunesentre (med 100 kilometers avstand), blant annet, og ordfører og rådmann skal fordele ukedagene på begge steder.

Alle de gamle kommuneskiltene i Flora ble stjålet før kommunen ble historie. Her er det nye våpenet som skal pryde skiltene nå:

Sunnfjord

Gamle Førde, Naustdal, Gauldal og Jølster utgjør nå nye Sunnfjord. Stripene i det nye våpenet er symbol på at elvene Nausta, Gaula, Anga og Jølstra møtes her:

Stad

Eid og Selje blir Stad – og kommunevåpenet en kombinasjon av de to gamle: Seljes St. Sunniva og Eids fjordhest.

Sogndal

Balestrand, Leikanger og Sogndal er nå Sogndal. Kommunevåpenet skal forestille en fjord som snirkler seg mellom fjellene.

Volda

Hornindal og Volda blir Volda – og på våpenet ser vi to ljåblader og et pennesplitt – hentet fra de to kommunenes gamle våpen. Selv om det kom et benkeforslag mot det nye våpenet helt på tampen, ble altså dette vedtatt.

«Vittige røyster meiner det er ei kvinne sine edre delar ljåblada passer på», skriver Møre-Nytt om kommunevåpenet.

Hustadvika

Eide og Fræna blir Hustadvika. De gamle svanene og bølgene fra gamle våpen er erstattet med «fisken og plogen»:

Molde

Den nye kommunen består av Midsund, Nesset og Molde. Moldes gamle byvåpen fra 1742 fikk flertall i en folkeavstemning om nytt våpen – og et overveldende flertall da det nye kommunestyret tok sin endelige beslutning.

Heim

Hemne, Halsa og deler av Snillfjord blir til Heim kommune. Det var faktisk navnet på en gammel kommune i distriktet fra 1911–1963.

Hitra

Hitra og en annen del av Snillfjord er slått sammen, men den nye kommunen har beholdt Hitra sitt gamle kommunevåpen.

Kristiansand

Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner blir hetende Kristiansand og beholder byvåpenet.

Ålesund

Ålesund beholder både navn og våpen, men består nå også av kommunene Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog.

Orkland

Orkdal, Agdenes, Meldal og resten av Snilldal (som ble delt i tre), blir Orkland.

Fjord kommune

Norddal og Stordal er nå Fjord kommune. Språkrådet frarådet navnet, siden Fjord ikke er et stedsnavn, men kommunestyrene vedtok det likevel. Storddals gamle våpen som skulle symbolisere møbelindustrien og Norddals jordbær, er nå erstattet med dette:

Åfjord

Roan og Åfjord blir Åfjord. Roan fikk med seg kommunevåpenet inn i sammenslåingen:

Namsos

Namdalseid, Namsos og Fosnes er nå Namsos, og Namsos får også beholde våpenet:

Trondheim

Trondheim får med seg Klæbu i kommunen, men beholder det gamle våpenet.

Steinkjer

Steinkjer og Kjerran kommuner er nå Steinkjer. Verrans gamle kommunevåpen gjelder for den nye kommunen:

Narvik

Narvik, Ballangen og Tysfjord–som deles–er nå Narvik. Det første forslaget under ble valgt til fordel det andre, som debatten raste rundt: Det mente flere nemlig lignet mer på ei truse.

Hamarøy

Hamarøy og resten av Tysfjord er nå Hamarøy. Svaner fra helleristningene på «Dyreberget» pryder det nye våpenet.

Hammerfest

Hammerfest og Kvalsund blir Hammerfest. I anledning sammenslåingen ville innbygger Gullik Hansen, som var med på å stifte Det Norske Brenneri, lage en sammenslåingsakevitt med de gamle kommunevåpnene på . Da satte kommunen foten ned, men fjorårets mest populære innbygger Hvaldimir fikk bli med på etiketten!

Kommunen beholder Hammerfests isbjørn i våpenet sitt:

Tjeldsund

Skånland og Tjeldsund blir Tjeldsund–og beholder Tjeldsunds gamle våpen:

Lyngdal – «Vi vil–vi våger»

Nye Lyngdal er sammenslått av Audedal og Lyngdal kommuner. I kommentarfeltene på sosiale medier gir mange uttrykk for at de savner den gamle kua som prydet Lyngdals gamle våpen–men som noen skriver; Kanskje den står bak treet?

Midt-Telemark – «Vi skaper fremtiden saman»

Bøs felevåpen og Sauherads epletre dannet grunnlaget for mange av forslagene til kommunevåpenet i nye Midt-Telemark–blant annet en fele med røtter. Men det endte altså opp med Sauherads gamle farger og Bøs gamle feler.

Lindesnes

Lindesnes, Marnardal og Mandal er blitt ett, og lokalpolitikerne har i over et år diskutert det nye våpenet–som til slutt ble vedtatt midt i november:

Øygarden – «Fyrtårn i vest»

Fjell, Sund og Øygarden er nå bare Øygarden etter et kompromiss i 2017: Sund skulle få kommunesenter, Fjell skulle få med våpenet inn i sammenslåingen og Øygarden skulle få navnet.

Men det var på håret:

Bygdelista Sotralista vant nemlig en tredel av stemmene i kommunevalget høsten 2019 etter at de gikk til valg på folkeavstemning om kommunenavnet.



Ørland

Bjugn og Ørland blir Ørland, og kommunevåpenet er Ørlands gamle:

Nærøysund

Vikna og Nærøy er blitt Nærøysund. Dette er det nye våpenet:

Senja

Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy er nå Senja–og kommunevåpenet, med nordlys som slynger seg rundt fjellet, ser slik ut:

I løpet av hele regjeringens reformperiode har til sammen 119 kommuner blitt til 47.

Du kan søke opp din kommune i den lille boksen under: