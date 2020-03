Foto: Monica Strømdahl, frilans Aftenposten

Dette er Årets Bilde 2019!

Aftenpostens frilansfotograf Monica Strømdahl sitt bilde av modige Helene Gullis (42) som har fått brystkreft er kåret til Årets Bilde i Norge fra 2019.

Årets Bilde 2019: Av alle rare ting Helene Gullis (42) har gjort i livet, er dette det rareste. Det hadde det gått noen dager siden hun fikk beskjeden om at hun har brystkreft. Hvordan kunne hun gjøre situasjonen hun brått befant seg i, nyttig for andre? Hun inviterte venner og bekjente til tafsefest, så de fikk kjenne på kulen i brystet og vite hva man kan gjøre for å sjekke seg selv.

Foto: Monica Strømdahl, frilans Aftenposten

Juryens begrunnelse: Redsel, nysgjerrighet, takknemmelighet, omsorg og verdighet. Ansiktene som omkranser den modige kvinnen gir årets bilde en ekstra dybde. Det var lite diskusjon Man blir invitert inn i et privat rom, uten å få følelsen at man forstyrrer. Et estetisk og metodisk godt journalistisk bilde. Juryen er glad for at årets bilde er tatt i Norge. Det er også en viktig handling av den portretterte å stille seg til rådighet. Vis mer

Årets nyhetsbilde, utland: I et fengsel i Hassaka, nordøst i Syria, er 5000 personer mistenkt for å være IS-medlemmer. Felles for alle er at de, ifølge seg selv, hverken sluttet seg til IS eller støtter dem nå. Foto: Afshin Ismaeli, Aftenposten





















Juryens begrunnelse: Råheten i estetikken rammer hardt. Nyhetsverdien er stor i disse bildene og fotografen har tatt seg til et sted det er vanskelig å komme til. Et av de største spørsmålene igjennom det siste året har vært nettopp hva som vil skje med IS-fangene som sitter fanget i Nord-Syria. Vis mer

Nominert i klassen nyhet utland: Libya, på randen av borgerkrig. Foto: Andre Liohn, Dagens Næringsliv

Nominert i klassen nyhet utland: De europeiske statslederne Erna Solberg, Emmanuel Macron, Angelica Merkel og Nato-leder Jens Stoltenberg prøver å vise president Donald Trump veien ut etter en fotoshoot under Nato-toppmøtet i London. Foto: Heiko Junge, NTB

Årets nyhetsbilde, Norge: Ambulansekapreren kjørte i høy fart gjennom Oslos gater. En kvinne og hennes barnevogn med to tvillinger ble påkjørt, og politiet løsnet skudd for å stoppe ham. Til slutt klarte ambulansepersonell og politiet å stoppe bilen

Foto: Cathrine Hellesøy Harrisson, på oppdrag for Aftenposten

Foto: Cathrine Hellesøy Harrisson

Juryens begrunnelse Et godt komponert, klassisk nyhetsbilde hvor fotografen er på rett sted til rett tid. Det er sjeldent man har et slikt bilde av en sånn hendelse. Perspektivet underbygger den dramatiske situasjonen og gir en filmatisk karakter til bildet. Vis mer

Nominert, nyhet Norge: Gisle Oddstad, VG. Tusenvis av miljøbevisste barn og unge har møtt opp foran Stortinget for å demonstrere mot menneskeskapte klimaendringer, inspirert av svenske Greta Thunberg. På innsiden av stortingssalen følger politikerne med på det som skjer utenfor.

Nominert, nyhet Norge: Erlend Berge, Vårt Land. Terroristen kom for å drepe. Et blodig bønnetempe og talerstol vitner om kampen i Al-Noor Islamic Center i Bærum.

Dagligliv i Norge: Da Helen fikk kreft inviterte hun venner og bekjente til tafsefest: De fikk kjenne på kulen i brystet for å lære hvordan man kan sjekke seg selv. Foto: Monica Strømdahl, frilans Aftenposten

Foto: Monica Strømdahl, frilans Aftenposten

Juryens begrunnelse Et oppsiktsvekkende bilde man ikke kan forutse. Overraskende og modig samtidig som det er et alvor og en dybde i det. Et kjempegodt bilde. Vis mer

Nominert i klassen dagligliv: Isabella lider av en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom. Foreldrene gjør alt for at Isabella skal ha det godt i sitt korte liv. Foto: Line Møller, VG

Nominert i klassen dagligliv: Tross slåssing og fyll var stemningen på topp under femmila i mars. Russisk storeslem i Holmenkollen la ingen demper på festen. Den var det nesten ingen som fikk med seg. Foto: Jostein Overvik, VG

Sport nyhet:

Jakob Ingebrigtsen går skuffet gjennom intervjusonen etter å ha blitt nummer fire på herrenes 1500 meter under VM i friidrett i Doha, Qatar. 19-åringen fra Sandnes kommenterte sin egen prestasjon som «elendig», «min verste dag» og «underprestering».

Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån.

Juryens begrunnelse Man har ikke lenger det samme behovet for actionbilder av sport når alt blir sendt live på TV, fra uendelige vinkler. Her evner fotografen å vise en større fortelling bak det kontrollerte – man kan se hvor sint Jakob Ingebrigtsen er. Et bilde man kan sitte og se på lenge. Vis mer

Nominert i klassen sport, nyhet. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Nominert i klassen sport, nyhet. Foto: Joel Marklund, Bildbyrån

Sport, reportasje, vinner:

24-timers løp innebærer simpelthen å løpe så langt du klarer på ett døgn – den mest nådeløse øvelsen innen ultraløp. Den som kommer lengst, vinner. Noen kommer i mål, noen bryter. Utmattet blir de uansett. Bildene er fra ultraløp i Oslo og Barcelona. Foto: Stig B. Hansen, Aftenposten



















Therese Falk ble vinner av kvinneklassen under ultraløpet

Juryens begrunnelse Fotografen vet hva han vil fortelle og har en tanke bak serien. En bra måte å nærme seg en løpekonkurranse på. Vis mer

Sport, reportasje, nominasjon:

De nye toppidrettsutøverne På Grefsen, blant godt etablerte familier og utsikt over hele Oslo, ligger Norges første e-sportshus.

Foto: Christian Breidlid, på oppdrag for Aftenposten



















Nominert Sport Reportasje

Sport, reportasje, nominasjon: Alstahaug jeger- og fiskerforenings harejaktkurs kun for kvinner.

Foto: Therese Jægtvik, Helgelands Blad



















