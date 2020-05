SAVNET SIDEN MARS: Nå starter politiet søk etter savnede Ørjan Solum (25) i gruver i nærheten av hvor han sist ble sett i Arendal. Foto: Privat

Politiet søker etter savnede Ørjan (25) i gruver

Politiet har startet søk i Steinsåsgruvene i Arendal etter Ørjan Solum (25) som har vært savnet siden mars.

Solum ble sist sett 25. mars rundt klokken 18.00.

Nå har politiet startet søk etter den savnede i Steinsåsgruvene i Arendal.

– Gruven ligger i nær tilknytning til stedet der Solum sist ble sett. Det er derfor ønskelig å undersøke alle muligheter knyttet til gruven også, sier politifaglig etterforskningsleder Tor Inge Omland.

Agder politidistrikt skriver i en pressemelding at det tidligere er gjort omfattende søk og undersøkelser i området Bratthenget 29B i Arendal, hvor Solum sist ble sett.

– Søksområdet er stort og tidvis utilgjengelig. Politiet ønsker å undersøke alle muligheter, og gjennomførte derfor tidligere i uke 20 nytt søk med fem hundeekvipasjer fra Agder politidistrikt, sier Omland.

Politiadvokat Vanja Bruvoll i Arendal og Froland politidistrikt har tidligere sagt til TV2 at politiet tror at Ørjan Solum har blitt utsatt for en kriminell handling.

Brannvesenet skal hjelpe politiet i søket, og stiller med nødvendig utstyr. Tidligere har det vært gjort søk av egne styrker og frivillige i området.

