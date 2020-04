TRIST: Den 13-årige London gutten er landets yngste corona-offer Foto: Aaron Chown / PA

Storbritannias yngste coronaoffer begravet uten familien til stede

Den 13-årige London-gutten Ismail Mohamed Abdulwahab ble i går begravet uten at noen i familien hans fikk delta i seremonien

Nå nettopp

Flere britiske medier skriver om den triste begravelsen som skjedde i går.

Ifølge The Mirror var Ismail den hittil yngste som er dødd av covid-19 i Storbritannia og han ble stedt til hvile uten sin mor og søsken til stede i Brixton i går.

Grunnen er at hans to søsken også er smittet av viruset og familien er derfor i isolasjon hjemme.

Ismail ble begravet på kirkegården Eternal Gardens i Chislehurst og bilder viser begravelsesagenter i fullt smittevernutstyr og noen få sørgende som står i god avstand fra gravplassen.

SØRGER PÅ AVSTAND: Noen få sørgende var til stede ved begravelsen. Foto: Aaron Chown / PA

– Fryktelig vondt

Mark Stephenson, en familievenn som satte i gang en innsamlingsaksjon i sosiale medier for familien sier ifølge Mirror at Ismails yngre bror og eldre søster har foreløpig milde symptomer.

– Dette fryktelig vondt for alle, men familien er veldig glad for de alle meldinger om støtte og medlidenhet fra folk, sa han før begravelsen ifølge The Guardian.

Ismail, skal ikke ha hatt noen underliggende alvorlig sykdom og er beskrevet av familien som en «forsiktig og snill gutt med et varmt smil»

Han fikk symptomer mandag 23. mars og ble lagt inn på King's College Hospital i London tre dager senere, ifølge Guardian. Han testet positivt for covid-19 forrige fredag og ble lagt i kunstig koma.

Sykehuset skal ifølge The Guardian ha bekreftet at 13-åringen hadde testet positivt for covid-13.

Ismail døde mandag denne uken av hjerteinfarkt som følge av at etter lungene hans sviktet.

Publisert: 04.04.20 kl. 08:10

Les også

Mer om Storbritannia Corona-dødsfall Coronaviruset

Fra andre aviser