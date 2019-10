Flere høringsinstanser er kritiske til at det ikke blir mulig å reservere seg mot oppføring i et nytt nasjonalt vaksineregister. Illustrasjonsfoto. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Flere kritiske til registrering i nasjonalt vaksineregister

Flere høringsinstanser er kritiske til at både reservasjonsretten og aktivt samtykke foreslås fjernet i Helsedepartementets forslag til et nytt vaksineregister.

NTB

Nå nettopp







Det er i en nylig avsluttet høringsrunde at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at registrering og lagring av opplysninger om nordmenns vaksinasjonsstatus skal innskjerpes, skriver fagbladet Journalen.

Det blir obligatorisk å oppgi persondata ved alle typer virus- og bakterieprøver og å oppgi persondata ved reise- og influensavaksinasjon.

Både Datatilsynet, Helsetilsynet og Legeforeningen er kritiske til at forskriftsendringene innebærer at det ikke er mulig å reservere seg mot registrering. Meningen er at alle som vaksinerer seg mot influensa og andre smittsomme sykdommer skal føres opp i registeret.

les også Ber barnehager kreve at barna er vaksinerte

les også Folkehelseinstituttet: Derfor vaksineres ikke barn

Frykter at pasienter ikke vil oppsøke hjelp

Datatilsynet protesterer både mot at det ikke lenger vil være mulig å reservere seg mot å bli registrert når man tar barnevaksinene, og mot at det ikke lenger blir nødvendig å innhente aktivt samtykke for å registrere den enkeltes personopplysninger ved influensa- og reisevaksinering.

Helsetilsynet skriver i sitt høringssvar blant annet at de frykter at pasienter ikke vil oppsøke helsehjelp ved mistanke om smittsom sykdom og at de vil avstå fra å ta vaksiner. Legeforeningen mener at det er fare for at flere vil vaksinere seg i utlandet for å unngå registrering.

Kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at høringsfristen nylig er utløpt og at man ikke ønsker å kommentere høringsuttalelsene før de er gjennomgått.

Publisert: 10.10.19 kl. 09:50







Mer om