Derfor sier vi dette hele tiden

Ordet «liksom» kan være til stor irritasjon for mange, men hvorfor bruker vi det så ofte og hvem sier det mest?

Publisert: 23.08.18 10:16

- Ved å bruke ordet «liksom» garderer man seg selv eller det man sier, konstanterer Ruth Fjeld som er professor i nordisk språk ved UiO.

Hun forteller at uttrykk som «liksom» og «på en måte» er såkalte modifiseringer av utsagn. Det vil altså si at man prøver å dempe ned påstandene sine.

– Du kan kanskje virke mer urban og ungdommelig, men du framstår som en usikker person om du bruker det i utide, sier Fjeld.



Men hvor kommer det egentlig fra?

Originalordet «lik som», altså at noe er lik noe annet, har vi nok hatt så lenge vi har hatt det norske språket, mener Fjeld. Deretter har det skjedd en leksikalisering , som vil si at to ord går sammen til ett fordi de blir ett begrep.

Nøyaktig når vi gikk over til «liksom» er ikke godt å si. Det vi vet er at det har vært i språket vårt lenge og at vi har fått det inn i skriftspråket via dansk. Dette har man eksempler på fra blant annet Holbergs tid.

Senere har slangordet vi kjenner best til i dag vært i det norske språket siden 80-tallet. Dette er derimot ikke gammelt i det hele tatt ettersom språkendringer tar rundt 70 år.

Det som har skjedd i vår tid er at ordet har blitt veldig avslepet. Vi sier ikke «lik som», men «lizzom» og «lizz».

- Jo oftere et ord blir brukt jo kortere vil vi ha det. Man behøver ikke anstrenge tunga noe særlig, sier Fjeld.