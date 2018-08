2004: Her er Jon Edvin Lie tilbake i 2004, sammen med sin forsvarer Fridtjof Feydt. Foto: Jan Petter Lynau

Politiet: Ikke grunnlag for å sikte Jon Edvin Lie for drap

NYHETER 2018-08-16T12:04:04Z

Etter et fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag, ble det klart at mistanken mot Jon Edvin Lie er svekket og at politiet ikke lenger mistenker ham for drap.

Publisert: 16.08.18 14:04 Oppdatert: 16.08.18 15:04

Lie var siktet for drapet i Maridalen, hvor en mann i 30-årene ble funnet død 18. juli i år.

Brannvesenet fant avdøde liggende forbrent i skogen. Lie ble pågrepet like ved teltplassen til avdøde, mens det fortsatt var aktivitet i brannen.

Lie bodde da også i skogen og har hele tiden hevdet at han var på feil sted til feil tid. Det er kjent fra tidligere at Lie kjente avdøde.

– Nå er det kun likskjending som er et tema. Det er på bakgrunn av vår etterforskningen som har vist at mistanken om drap er blitt svekket, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG.

– Innebærer det at drapssiktelsen blir henlagt?

– Det er ikke min oppgave – det er statsadvokatens oppgave. Vi i politiet mener det ikke lenger er grunnlag for å sikte ham for drap. Bevisene i saken som sådan viser at det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke ham for likskjending, sier Hjort Kraby, som sier at politiet fortsatt etterforsker saken for fullt.

– Vi har vært åpne fra dag én om at dette kunne være noe annet enn et drap. Da vi kom til dette punktet i etterforskningen, så var det riktig å endre grunnlaget, sier Kraby.

– Lettet

Lie møtte torsdag i Oslo tingrett, og ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han var da siktet for drap i Maridalen, hvor en mann i slutten av 30-årene ble funnet liggende forbrent i skogen.

Lie har anket avgjørelsen om å varetektsfengsle ham.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og jeg mener det ikke er foreligger noen sak her. Min klient har ingenting med denne hendelsen å gjøre, sier forsvarer, Benedikte Sunde Jamth, som møtte sammen med advokat Jacob Ringsrød i rettsmøtet.

– Da vi gikk inn i retten i dag var det to poster i siktelsen, nå er det kun en siktelse for likskjending, og ikke for drap, sier Sunde Jamth.

– Min klient føler fortsatt at han ikke har noe med noe dette å gjøre, men han er lettet over at sakens alvor er vesentlig redusert, sier Benedikte Sunde Jamth,

– Han tror og håper at alle anklager mot ham snart er frafalt, sier Ringsrød.

Vil avhøre vitner

Retten mener at det fortsatt foreligger skjellig grunn til å mistenke likskjending, og at mistanken for dette ikke er svekket.

Retten mener det foreligger fare for bevisforspillelse, og viser til at politiet vil foreta avhør av en rekke personer.

Lie byttet navn fra Johnny Olsen i 2001. Han er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelands-drapene i 1981.

Hans forsvarer har også tidligere argumentert med at mistankegrunnlaget i Maridalen-saken, er svært tynt, noe Borgarting lagmannsrett ikke var enig i sist fengslingsrunde.