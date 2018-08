DAGLIG LEDER: Øystein Neerland, daglig leder i Molde Fotbalklubb, møtte i dag som vitne i Romsdal tingrett, hvor en spiller i klubben står tiltalt for sovevoldtekt. Foto: Ådne Husby Sandnes

Hevder at familiemedlem truet med å knuse Molde-spillers kneskål med balltre

Ifølge daglig leder i Molde fotballklubb fikk han i fjor sommer en truende samtale hvor et familiemedlem av den fornærmede sa at klubben skulle få et «helvete» i kampen mot Rosenborg.

I dag møtte Øystein Neerland, daglig leder i Molde FK, som vitne i Romsdal tingrett i saken hvor en spiller på hans eget lag er tiltalt for sovevoldtekt.

Klubben har møtt mye kritikk fra andre lags tilskuere. Spilleren har spilt kamper for Molde etter at tiltalen ble tatt ut.

– Hvordan oppfører generelt tilskuere seg når han spiller? spør forsvarer Molde-spillerens forsvarer, Øyvind Panzer Iversen.

– Det har gått sport i å markere et budskap, men også i å mobbe klubben. Det er gjerne de største byene, på Lerkendal og i tillegg hos Vålerenga. Der har det vært tydelig og ufint. Det er langt utenfor det vi vurderer som er vanlig folkeskikk, svarer Neerland.

Skiløper Petter Northug navnga også den nå tiltalte Molde-spilleren for sine 400 000 følgere på bildetjenesten Instagram under en kamp mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal i april i år.

– Skulle lage helvete

Neerland kan også fortelle om at han ble kontaktet av et familiemedlem av fornærmede i fjor sommer, en telefonsamtale han beskriver som truende.

– Han hadde klare meninger om hvordan vi håndterte saken, blant annet ved at vi ikke hadde suspendert spilleren eller sagt ham opp og benyttet spilleren i kamper. Han var skuffet over håndteringen og mente det var respektløst av klubben. Jeg var klar på at vi ikke kunne dømme spilleren ut fra en anmeldelse. Vi ville avvente en konklusjon til rettsapparatet hadde behandlet saken, sier Neerland, som beskriver at familiemedlemmet ble sint og aggressiv.

– Han skjelte oss ut og kalte spillere for et udyr. Han sa at han skulle komme på trening og knuse spillerens kneskål med et balltre, sier Neerland.

Han sier at familiemedlemmet også sa at klubben skulle «få et helvete» når de skulle spille mot Rosenborg, og at kjente folk i supporterklubben «Kjernen».

Familiemedlemmet, som er til stede i retten, sier til VG at han over hodet ikke kjenner seg igjen i hvordan Neerland beskriver samtalen.

– Mobbing og trakassering

Neerland sier at samtalen fant sted ikke lenge før kampen på Lerkendal.

– Kjernen kom da med bannere og tilrop og navnerop, mobbing, trakassering og offentliggjøring av navn, sier Neerland, som blir spurt om han vet om familiemedlemmet sto bak dette.

– Jeg kan ikke vite at han startet den mobbingen, men han sa at han kjente folk i «Kjernen» og skulle lage et helvete under Rosenborg-kampen, svarer Neerland.

– Stor påkjenning

VGs kommentator, Leif Welhaven, skrev at i april i år at «Det er fristende å hamre løs på at Molde ikke suspenderer en spiller som er tiltalt for voldtekt. Men strengt tatt er det ikke grunnlag for å kritisere klubbledelsen for dette.»

Under første rettsdag sa aktor til retten at «det man kjenner til av hensynsløse oppslag på Moldes kamper, ikke skal legges til grunn i vurderingen av skyldspørsmålet».

– Det er ikke tvil om at dette både har vært en stor påkjenning, både for tiltalte og fornærmede, sa aktor Ingrid Thorn Nordheim.

I dag ville hun vite hvorfor klubben har valgt å stå bak spilleren.

– Vi har forholdt oss til at det er rettsapparatet som skal fatte en beslutning. Vi har forholdt oss til at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Det har vi stått fast ved. Det føler vi har vært det riktige. Skulle vi latt ham trene, og ikke spilt kamp, hadde vi dømt ham, svarer Neerland.

– Mistet alt

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Mette Ekroll Nyland, spurte om klubben har noen oppfatning av hvordan saken har påvirket fornærmede.

– Dette er en vanskelig sak for alle involverte. Selvfølgelig må vi forstå at det er vanskelig for den andre parten. Det er også noe vi har vurdert, sier Neerland.

– Ble det vektlagt på noen måte fra deres side? spør Nyland.

– Jeg har veldig bevisst forsøkt å tone ned denne saken på alle måter, svarer Neerland.

- I går sa fornærmede at «Hun hadde tapt alt, og at han ble løftet opp av klubben». Hva tenker du om det? spør Nyland.

– Jeg kan forstå at dette har vært vanskelig og at dette føles veldig vanskelig, sier Neerland.

To versjoner

Molde-spilleren er tiltalt for å ha hatt samleie med en kvinne som ikke var i stand til å motsette seg dette på et nachspiel hjemme hos ham selv.

Her var også flere andre til stede. Hun er blitt beskrevet som svært beruset denne kvelden.

Kvinnen hevder at hun våknet med Molde-spilleren oppå seg uten klær nedentil, men at hun hadde på seg veske, topp og jakke. Hun husker ikke om samleiet da pågikk, forklarte hun i går, men hun beskrev at hun våknet med smerter.

Molde-spilleren hevder de hadde et frivillig seksuelt samleie tidligere den natten og at kvinnen sa ja til å bli med på soverommet.

Han hevder at han etter samleiet gikk ut på nachspielet igjen, før han skal ha gått inn på soverommet for å vekke kvinnen og be henne om å gå hjem. Han hevder han ikke lå oppå henne da og at da ikke hadde samleie med kvinnen.

Da kvinnen våknet tok hun opptak av den første samtalen, hvor hun anklaget mannen for at han hadde voldtatt henne mens hun sov.