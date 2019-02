Støre om Giskes bartur: – Dårlig dømmekraft

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er lei av bråket rundt Trond Giske.

– Det var en klok beslutning etter den natten på byen. Han sier at det handler om dømmekraft i lys av det han tidligere har sagt at han skulle endre sin væremåte, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre .

Det skjer etter at det ble klart at Trond Giske ikke får plass i arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. Etter fredagens møte bekreftet valgkomiteen at de enstemmig hadde kommet frem til at Giske ikke skulle innstilles til toppvervet.

– Jeg har forståelse for den konklusjonen. De har arbeidet mye og har tatt dette på alvor. Dette har skapt en stort engasjement og en stor uro. Det de viser til er at dømmekraften her ikke har vært god nok til å få et tillitsverv i styret i partiet. Dette har også skapt uro langt utenfor Trøndelag Arbeiderparti, sier Støre til VG.

Støre forteller at både han og partiet er lei av bråket rundt Trond Giske.

– Vi har landet varslersakene, konkludert med å ikke gjenoppta dem, og nå er det et parti som tørster etter å jobbe med politikk. Det gjelder Trøndelag, men også langt utover Trøndelag, sier han.

Ap-lederen ønsker ikke å gå inn i detalj på oppførselen til Giske.

– Men i lys av forhistorien, i lys av varslersakene, i lys av det Trond Giske selv sa for et år siden at han hadde hatt vanskeligheter med å skille mellom roller i lignende situasjoner, så er dette et uttrykk for dårlig dømmekraft.

– Er det ikke lov å ta seg en fest?

– Jo, en og flere, men i lys av forhistorien og den spesielle situasjonen var det helt tydelig for den enstemmige valgkomiteen at de landet der de gjorde.

– Du er åpen for at han kan fortsette i andre typer verv?

– Han har ikke den tilliten i dag som skulle tilsi at du får fremtredende tillitsverv i Arbeiderpartiet, svarer han.