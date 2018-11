DYRELIV: Adeliepingviner kaster seg i havet fra et isfjell ved Danger Islands i Antarktis. Foto: RACHAEL HERMAN / LOUISIANA STATE UNIVERSITY

Norge var med på å torpedere vern av havområde i Antarktis

Norge, sammen med Russland og Kina, stemte nei til å verne et område fem ganger så stort som Tyskland.

Norge får sterk kritikk fra miljøvernorganisasjoner, etter at den norske regjeringen stemte mot å verne et stort havområdet i Antarktis .

Norge, Russland og Kina var de eneste landene i Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (kjent under sin engelske forkortelse CCAMLR) som stemte mot forslaget. De resterende 22 medlemmene gikk inn for å verne havområdet.

– Det er skuffende at vi ikke er på linje med den progressive verden når det gjelder havforvaltning, sier Truls Gulowsen, leder av Greenpeace Norge.

Området som var foreslått vernet er Weddellhavet, og ligger utenfor vestkysten av Antarktis, mellom Dronning Mauds land og Antarktishalvøya. Området er på 1,8 millioner kvadratkilometer, eller fem ganger så stort som Tyskland.

Målet med å verne havområdet var å beskytte dyrelivet i området, som pingviner, sel og forskjellige typer hval.

– Dette er et av de mest intakte, uberørte havene i verden, sier Gulowsen.

«Historisk mulighet»

Forslaget om å verne Weddellhavet ble opprinnelige fremmet av EU, som sitter i CCAMLR, sammen med 24 nasjoner med interesser i Antarktis.

«Dette var en historisk mulighet til å skape det største beskyttede området i verden i Antarktis, verne dyreliv, håndtere klimaendringer og bedre situasjonen for verdenshavene», sier Frida Bengtsson i Greenpeace i en pressemelding .

Kommisjonen har diskutert forslaget om vern i to uker på Tasmania, før det endelige vedtaket ble gjort fredag. Ifølge Gulowsen virket det som den norske delegasjonen først og fremst var ute etter å trenere prosessen.

– Det kan virke som om Norge har en underliggende holdning om å ikke ha vern. Det de gjorde der nede var på ingen måte konstruktivt, mener han.

I stedet for å støtte EUs forslag, lanserte Norge sin egen plan for havområdet.

– Norge presenterte sitt eget forslag om at rundt halvparten skulle vernes. Samtidig var Russland og Kina lite interessert i forslaget om å verne området, sier han.

– Støtter verneområde

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet avviser at Norge blokkerer vern i Sørishavet.

– Tvert imot støtter Norge opprettelsen av et marint verneområde i Weddellhavet og av marine verneområder i Antarktis mer generelt. Vi er opptatt av at slike vernetiltak er godt vitenskapelig begrunnet, slik at de bidrar til bærekraftig forvaltning og langsiktig beskyttelse av sårbare økosystemer, skriver han i en e-post til VG.

Ifølge Halvorsen forsøkte Norge å finne en løsning, etter at det ble klart at EUs opprinnelige forslag knyttet til Weddellhavet ikke ville oppnå konsensus.

– Norge la da fram et forslag som la opp til at vernetiltak i de vestlige delene av det foreslåtte området kunne vedtas nå, mens partene kunne arbeide videre for å få på plass vernetiltak i den østlige delen av det foreslåtte området, skriver han.

Weddellhavet er et av verdens mest uberørte havområder, mye fordi det er et ugjestmildt område. Gulowsen tror global oppvarming kan gjøre området mer tilgjengelig, og dermed også mer attraktivt for fiskere.