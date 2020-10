SAMMEN: Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V) leder de to direktoratene som har ansvar for å ivareta miljøet og naboene i vindkraftsaker. Foto: Tore Kristiansen

Regjeringen om støyavtaler: – Det er bare å si nei

Statsrådene Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V) slår ikke ned på støyavtaler i vindkraft. Bru sier likevel at de har strammet inn på bruken.

For mindre enn 10 minutter siden

I helgen fortalte VG om hvordan utbyggere betaler naboer til vindkraftverk, mot at de går med på å leve med støy over den tillatte grensen.

I Tysvær fikk naboene 500.000 kroner i kompensasjon og støtte til støytiltak. Utbygger kan på den måten unngå kravet om max 45 dB støy fra turbinene.

NVE godkjenner dette, men har ikke oversikt over hvor ofte slike avtaler brukes.

De viser til at Miljødirektoratet tillater at utbygger avtaler seg ut av støy.

Miljødirektoratet er uenig – de mener at utbyggere ikke skal planlegge med brudd på støykrav.

Likevel vil ikke Miljødirektoratets statsråd slå ned på avtalebruken:

– Det er ingen beboere som er forpliktet til å inngå i en slik avtale, det er viktig å si. Du kan bare si nei, og da er det ferdig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

– Vil du anbefale at de sier nei?

– Det kommer helt an på situasjonen, og hva du ser deg tjent med som beboer, sier Rotevatn.

INGEN KRANGEL HER: Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V) er øverste leder for de to direktoratene for energi og miljø, som nå er uenige om støyavtaler. Foto: Tore Kristiansen

– Det framstår som at NVE ikke har lyttet til Miljødirektoratet. Stemmer det?

– Det er ikke mitt inntrykk. Når jeg snakker med direktoratet, sier de at samarbeidet med NVE er godt, svarer statsråden.

Miljødirektoratet endrer nå veilederen NVE bruker, og tar et oppgjør med bruken av kompensasjonsavtaler i vindkraft. De sier at det er behov for å tydeliggjøre veilederen.

Bru: – Har strammet inn

VG møter miljøministeren sammen med olje- og energiminister Tina Bru (H).

Når NVE har godkjent at utbygger bruker slike avtaler, havner klagene på bordet til hennes departementet.

De siste årene har Olje- og energidepartementet flere ganger påpekt at dette regelverket må praktiseres strengere, sier Bru.

Praksisen er dermed strammet inn, sier Bru, men hun vil ikke som om det har vært for fritt.

– Mitt departement har i flere av konsesjonene strammet inn på dette med støy og gjort oppmerksom på at man ikke skal fravike støykravene, med mindre det er helt særlig grunnlag for å gjøre det, sier Bru, med trykk på «særlig grunnlag».

– I de senere årene har vi blitt strengere på det, og vi har økt bevissthet om det.

– Hva er årsaken til innstramningen?

– Vi har sett i konsesjonene at det har vært utfordringer med støy. Så har vi presisert at de retningslinjene er der for å følges.

– Vil det si at det har vært for slapt?

– Det kan jeg ikke svare på. Det har NVE bedre oversikt over enn meg. Vi har strammet inn på støykravene i en del konsesjoner.

les også Miljødirektoratet tar oppgjør med hemmelige støyavtaler

LANDLIG: Mellom beiter, hus og gårder ligger vindturbinene i Egersund. Naboer her har skrevet under på at de skal leve med for høy støy, men sier at de angrer. Foto: Gisle Oddstad

– Ingen særregler for vindkraft

Partileder i MdG, Une Bastholm, sier til VG at miljøpartiet ønsker å stanse denne bruken av kompensasjonsavtaler.

Hun vil be om en oversikt over hvor ofte slike avtaler brukes - fra Tina Bru.

Denne type avtaler inngås også for flyplasser, veier og jernbaner, kontrer Sveinung Rotevatn:

– Det er viktig med tydelige retningslinjer, og den private part skal ivaretas. Men, jeg tror ikke vi skal ha særregler for vindkraft. Det er like alvorlig for jernbane og flyplasser, sier Rotevatn.

Når jernbane, flyplasser og veiutbygging fører til kompensasjon for naboer, er det staten som er eieren. I disse vindkraftsakene VG har sett på, er det private selskap som forhandler med naboene.

– Er det ikke forskjell i tilliten innbyggere opplever å ha til staten, som man har innsyn i og har et forhold til, enn et privat selskap med økonomiske interesser?

– Det kan ikke være det avgjørende her. Det må jo handle om støy, uansett. Klart at man skal ikke ha som mål å overgå støygrensen. Den er der for en grunn, sier Bru.

les også Reagerer på de hemmelige støyavtalene: Vil endre reglene

Noen angrer i ettertid

Naboene med støyavtale i Tysvær, har skrevet under på at de frasier seg retten til å fremme ethvert krav. Også for andre mulige ulemper enn støy.

Flere av dem sier til VG at de er spent på hvordan støyen faktisk blir.

Naboene i Egersund angrer på at de skrev under på avtalen, etter at vindturbinene kom på plass.

– Jeg trodde lyden ikke kom til å bli så merkbar. Lyden er veldig høy i perioder, mens enkelte dager er det helt stille, sier Svanes til VG.

Målinger viser at støyen han fikk er like under 50 dB i snitt. Det har han skrevet under på at han skal godta, mot 60.000 kroner i kompensasjon.

Nå ønsker han å klage, selv om han ikke vet om han kommer noen vei.

Det oppfordrer også statsrådene til.

BYGGES: I Tysvær kommer snart 11 turbiner på 150 meter, som skal stå spredt på flere fjelltopper. Mellom fjelltoppene ligger flere klynger med hus og gårder. Foto: Gisle Oddstad

– Mister ikke klagerett

– Man kan fortsatt klage til forvaltningen etter å ha inngått en slik avtale. Man sier ikke fra seg rettigheter, sier Bru.

– Kan dere garantere for at ikke naboene da blir møtt med et krav fra utbygger, fordi de brøt kontrakten og potensielt påførte utbygger en kostnad ved å klage?

– Det er vanskelig å svare på, fordi avtalene vil være ulike fra sak til sak, sier Tina Bru.

– Vi kjenner ikke faktum i hver enkelt sak, men dersom støyen blir høyere enn du gikk med på, så har åpenbart ikke utbygger et krav mot deg, sier Rotevatn.

– Er det da riktig å si at man fritt kan klage?

– Ja, absolutt, sier Bru.

Det er et skjevt maktforhold mellom utbyggere og naboer til et vindkraftverk, erkjenner Rotevatn.

Derfor påligger det et stort ansvar på utbygger om å være ærlig og åpen når de informerer naboer om støyen de vil få:

– Ellers vil naboene ha en god sak i retten, dersom det skulle ende med en tvist, sier Rotevatn, som selv er utdannet jurist.

Publisert: 12.10.20 kl. 17:48