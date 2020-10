TOTALT UAKSEPTABELT: – Å etablere fagforening og tariffavtale er helt fundamentale rettigheter i det norske arbeidslivet. Wizz Air viser en total mangel på respekt for dette, sier forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim. Foto: Atle Espen Helgesen

Forbundsleder i Industri Energi: – Ingen ansatte i vårt forbund skal fly med Wizz Air

– Når Wizz Air smeller igjen døren for fagbevegelsen og et anstendig organisert arbeidsliv, smeller vi igjen døren for dem, sier forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim.

– Vi er et flyselskap uten fagforeninger.

Det sa sjef i det ungarske lavprisflyselskapet Wizz Air, József Váradi, under en pressekonferanse onsdag.

Fra og med 5. november skal Wizz Air etablere en base i Oslo med flyginger til Bergen, Trondheim og Tromsø.

Váradis uttalelse får forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til å reagere.

– Det er totalt uhørt i norsk sammenheng. József Váradi vil ha norske kunder, men ikke norsk kultur. Slike useriøse aktører er ikke velkomne. Vi innfører derfor reisepolicy på at våre ansatte ikke skal fly disse rutene, sier han til VG.

Industri Energi er et fagforbund med 56.000 medlemmer i land- og offshorebasert industri. Nå skal Wizz Airs flyruter altså tas vekk som et alternativ i forbundets reisesystemer.

Nå oppfordrer Alfheim andre fagforbund og «alle andre som er opptatt av et seriøst arbeidsliv» til å gjøre det samme.

– Vi vil ha med resten av LO på laget, sier han.

LO skal vurdere lignende restriksjoner

Tidligere denne uken uttalte ordfører i Bergen Marte Mjøs Petersen at hun heller ikke ville bruke Wizz Air dersom de ikke vil operere med norske lønns- og arbeidsforhold.

Foto: Fredrik Hagen

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har også advart mot å bruke det ungarske flyselskapet.

«Fagforeninger er hjørnesteinen i den norske samfunnsmodellen og det organiserte arbeidslivet» skrev Johansen på Facebook.

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik sier til VG at de skal diskutere om de vil innføre samme reiserestriksjoner som Industri Energi under et møte førstkommende mandag.

I mellomtiden ber hun folk tenke seg godt om før de velger flyselskap.

– Vi ønsker overhodet ikke å støtte opp under et selskap som har sagt at de ikke skal ha fagforeninger, sier Følsvik.

KRITISKE: – LO setter pris på engasjementet rundt dette selskapet, både i egne forbund, men også fra for eksempel ordføreren i Bergen og byrådslederen i Oslo, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik til VG. Foto: Trond Isaksen

– Må vise dem ryggen

Wizz Air-sjefen var under onsdagens pressekonferanse tydelig på at flyselskapet ikke vil utnytte sine ansatte og tok til orde for at det er god dialog innad i selskapet.

Men tariffavtaler og fagforeninger er altså ikke noe det ungarske flyselskapet vil forholde seg til.

Alfheim mener Váradi mangler en grunnleggende forståelse for hva et seriøst arbeidsliv er.

– Det er mulig han slipper unna med det i andre land, men i Norge er det totalt uakseptabelt.

– Å etablere fagforening og tariffavtale er helt fundamentale rettigheter i det norske arbeidslivet. Wizz Air viser en total mangel på respekt for dette. Da må vi vise dem ryggen, sier Alfheim.

SKAL FLY INNENRIKS I NORGE: Fra 5. november etablerer det ungarske flyselskapet Wizz Air en base i Oslo med flyginger til Bergen, Trondheim og Tromsø. Foto: Patrick Pleul, DPA / ZB

Forbundslederen er imidlertid klar på at han ikke lukker døren for selskapet i all fremtid.

– Det er lov å snu, også for Wizz Air. Ett av de store fortrinnene norsk arbeidsliv har å by på, er nettopp at det er organisert. Fagforeninger er en fordel for arbeidsgiverne. Den dagen Wizz Air har forstått det, skal vi selvsagt revurdere vårt standpunkt, sier han.

Begeistret for Norge

Wizz Air har siden 2006 flydd ruter fra Europa til 11 norske byer. Nå skal de i tillegg fly egne ruter innenriks med billettpriser som starter på 199 kroner.

Wizz Air har vært i vekst siden 2003. De flyr først og fremst i Europa, men har også ruter til Midtøsten. Flyselskapet har sammenlignet med mange andre flyselskap klart seg bra under coronapandemien.

FLYSELSKAP UTEN FAGFORENINGER: Sjef i det ungarske lavprisflyselskapet Wizz Air József Váradi har fått mye kritikk etter sin uttalelse under pressekonferansen onsdag. Foto: Simon Dawson / X06555

I en e-post til VG svarer Wizz Air-sjef József Váradi på kritikken.

– Det er ikke noe flyselskap i Europa med sterkere likviditet enn Wizz Air. Wizz Air fortsetter unikt å ta nye flyleveranser og vil komme seg etter coronasituasjonen foran ethvert annet flyselskap og være en strukturell vinner.

– Andre vil krympe, si opp folk og kan gå konkurs. Wizz Air vil vokse og skape flere jobber, skriver Váradi og fortsetter:

– Fagforeningspåvirkede flyselskaper faller bak, kvitter seg med jobber og forblir sårbare for forbrukere. Wizz Air er kvikke, klare for flere jobber og for å fortsette å innovere til fordelen for forbrukere.

Nyheten om at Wizz Air nå vil etablere en base i Oslo er ikke den eneste som er kommet innen luftfart denne uken.

Tirsdag avslørte investor Erik G. Braathen at han og flere kjente navn i flybransjen vil startet et nytt flyselskap i Norge i 2021.

Publisert: 11.10.20 kl. 10:29

