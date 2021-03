LIBERALISERER: Abid Raja avslører regjeringens nye pokerregler i dette VG-intervjuet. Foto: Berit Roald

Abid Raja åpner opp: Opptil 20 personer i pokerlag

Samtidig som det – ifølge bransjen – går en pokerbølge over landet, har kulturminister Abid Raja bestemt seg for å gi pokerelskerne i Norge mer spillerom. Kritikerne er bekymret.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror dette er etterlengtet, sier kulturministeren om de endringene som regjeringen nå har bestemt seg for.

– Ironisk nok må folk vente med å kunne samles 20 personer til pokerlag på grunn av corona nå, men det er mange som har spurt om en slik endring. Hvis en gjeng skulle møtes til et pokerlag og de plutselig har vært 11 mennesker, har de vært lovbrytere. Nå gjør vi noe med det, sier Abid Raja til VG.

– Folk møtes i sosiale lag, ikke først og fremst for å vinne masse penger, men for å ha en hyggestund. Begrensningen på ti personer har skapt hodebry for mange, mener kulturministeren.

– Hvorfor ikke enda flere enn 20?

– Da nærmer vi oss et mer profesjonelt preg, og det ønsker vi ikke i private hjem. Dette skal være for venner og bekjente.

Regjeringen åpnet i 2014 opp for poker-NM og pokerspill i private hjem. Nå liberaliserer de altså dette ytterligere:

* Økningen fra 10 til 20 personer gjelder alle over 18 år, og det er ikke lov å spille på kreditt.

* Spillerne i poker-NM får en tapsgrense på 20.000 kroner (det samme som i Norsk Tipping). Tidligere hadde de en innskuddsgrense på 20.000 kroner - som gjaldt også om de vant penger. I kvalifiseringsturneringene er grensen på 5.000 kroner.

* Tidligere har det ikke vært lov å kjøpe seg inn i samme turnering om du har blitt slått ut. Nå åpnes det for at spillerne kan gjøre nye innskudd - så lenge de ikke bryter tapsgrensen.

* Regjeringen gjør også noen praktiske endringer som gjør det lettere for arrangørene av NM i poker.

– NM bør foregå i Norge, mener Abid Raja - med tanke på at poker-NM også har vært arrangert utenlands.

– Norsk Pokerforbund har bedt om endringer for å skape mer forutsigbarhet for arrangørene. Det har vært en reell risiko for at ingen ville søke om å arrangere NM. Derfor har vi gjort noe med det, sier Raja.

Sigurd Eskeland, president i Norsk Pokerforbund, er positiv til endringene som kommer - men har ytterligere ett ønske i ermet:

– Vi mener at Norsk Tipping bør begynne å tilby poker på nett. De driver med alle andre spill, så hvorfor ikke poker? Det bør være en del av tilbudet deres. Nå forsvinner pokerspillerne til utenlandske spillselskap, sier Eskeland.

Abid Raja sier at «dette er et spørsmål som vi må komme tilbake til»:

– Norsk spillpolitikk handler om ansvarlighet, og at folk ikke skal sette hus og hjem på spill.

– Nettopp derfor bør også poker inn under Norsk Tipping, svarer Eskeland.

Han forteller at pokerinteressen har gått rett til værs som en følge av corona-pandemien, som gjør at folk sitter hjemme og spiller. Mikael Mellquist i Coolbet kan underskrive på at Eskeland har rett:

– Det er en enorm pokerbølge i Norge om dagen. I april i fjor - da landet var stengt ned – hadde Coolbet nesten 6000 unike nordmenn som spilte online. Jeg har aldri sett høyere tall under min tid i spillbransjen på 12 år. I 2021 har vi igjen rekordtall i poker, og mye skyldes at vi tilbyr venneturneringer for alle, forteller Mellquist.

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan - er ikke like begeistret for endringene som regjeringen nå gjennomfører:

– Vi mener grensen på 20 er uforholdsmessig høy, og klart vil tangere grensen for det som må anses som profesjonell virksomhet – både i omfang og premiepott, sier hun.

– Etter som spillet skal foregå i private hjem kan grensen fint holdes på dagens nivå, nemlig ti spillere. Fordelen med å holde grensen lav, vil være at færre mennesker blir invitert inn i spillingen.

Huseby er generelt skeptisk til «en alminneliggjøring av poker som et Poker-NM bidrar til».

– Vi vil heller ikke at verken Poker-NM eller private pokerlag skal gjøres mer attraktivt. Vi er opptatt av å forebygge og begrense skader fra pengespill, og at pengespilltilbudet skal foregå i trygge og ansvarlige rammer.

Abid Raja mener at 20 personer i pokerlag ikke betyr noen profesjonell virksomhet.

– Dette er en liberalisering som Venstre er glad for, sier kulturministeren.