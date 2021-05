ETTERFORSKER: Bildet viser politiet på en adresse i et sentrumsnært boligstrøk i Lyngdal . En kvinne er funnet død på en bopel og en person er pågrepet. Foto: Torrey Enoksen, Lister 24

Eldre kvinne funnet død – mann siktet for drap

En voksen mann er pågrepet og siktet for drap etter at en eldre kvinne torsdag ble funnet død i sin egen bolig i Lyngdal.

Det var en ansatt i kommunen som varslet operasjonssentralen like før klokken 10 om funnet av en død kvinnen på adressen. Bilder fra stedet viser at politiet jobber på adresse i et sentrumsnært boligstrøk i Lyngdal.

I forbindelse med dødsfallet har politiet pågrepet en person på stedet.







Politiinspektør og seksjonsleder påtale i Vestre Agder driftsenhet, Liv Versland Seland, sier til VG at den pågrepne er en voksen mann som har en relasjon til den avdøde kvinnen.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på relasjonen, fordi vi må sikre at alle pårørende er varslet. Mannen er ikke avhørt ennå, sier hun.

KRIMINALTEKNIKER: Politiet er på stedet og etterforsker. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Kommunalt ansatt varslet politiet

Politiet vil i løpet av dagen gjennomføre avhør av den pågrepne og avhør av vitner. Det vil også bli gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

– Vi vil begjære varetektsfengsling, men vi må avvente til etter avhøret. Sannsynligvis blir det fengsling i morgen, det må avklares i løpet av dagen, sier Seland videre.

Mannen er ikke kjent for politiet fra før. Etterforskerne vil forsøke å finne ut av hvor han holdt til.

KRIMINALTEKNIKER: Politiet er på stedet og etterforsker. Foto: Torrey Enoksen, Lister 24

Har gjort funn på åstedet

– Vi avhører vitner i løpet av dagen, men jeg vil ikke si hva slags type vitner det er.

– Hvorfor mener dere at det er et drap?

– Det er på grunn av funn på åstedet, sier Seland. Hun vil av hensyn til etterforskningen ikke vil gå inn på hva slags funn som er gjort.

Politiet vet foreløpig ikke hvor lenge kvinnen har vært død. De vet heller ikke om det har vært utført livreddende førstehjelp på stedet.

