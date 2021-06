Stein fant jentene i Baneheia: − Helt ufattelig

Den tidligere Heimevern-sjefen er fortsatt preget etter at han løftet kvistene og fikk øye på de to drepte jentene i Baneheia.

– Det var jo helt ufattelig. Og da jager det gjennom hodet ditt «hva har skjedd her?». «Hvem i all verden er så gal og syk at de kan finne på noe sånt?», forteller Stein Borgesen, som i 2000 var sjef for Heimevernet i Agder.

19. mai var det 21 år siden den skjebnesvangre dagen da Lena Sløgedal Paulsen (8) og Stine Sofie Sørstrønen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.

I februar ble det bestemt at saken til Viggo Kristiansen skal gjenopptas, og mandag skrev VG at påtalemyndigheten ber om at Viggo Kristiansen blir løslatt.

Tirsdag kveld fikk den drapsdømte 42-åringen dra hjem fra Ila fengsel- og forvaringsanstalt som en fri mann etter nær 21 års soning.

Fortsatt er tragedien noe som preger både sørlandsbyen, så vel som hele landet.

– Da blir det en viss uro. Sånne ting som er traumatiske ønsker man å legge bak seg. Og nå er dette vekket litt til live igjen, og det gjør nok litt vondt for ganske mange, sier Borgesen, som forteller at funnet for 21 år siden er noe han ofte tenker på:

– I en del tid så klarer du ikke å kvitte deg helt med de tankene. Samtidig tenker jeg med en gang på foreldrene. Hvis jeg bruker ordet «tungt», så er det ingenting imot det de har vært gjennom, og vil måtte gå gjennom, sier han.

– Ubehagelig

De etterlatte jentenes bistandsadvokat Håkon Brækhus har sagt til VG at de har bedt om politibeskyttelse i form av kontaktforbud dersom saken endte med en løslatelse.

– Man finner hele prosessen veldig ubehagelig og lite tillitsvekkende, sa Brækhus mandag.

Viggo Kristiansens forsvarere Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad vil vurdere å be om politibeskyttelse for Kristiansen selv.

– Det har ikke vært noen konkrete trusler, men man ser kommentarer der ute, for eksempel i sosiale medier. Er det noen som har grunn til å føle utrygghet, så er det vår klient, har Gulstad sagt til VG.

