Øyelege tiltalt for 32.000 bedragerier

Politiet har etter lang ettforskning tatt ut tiltale mot øyelegen.

Politiet i Nordland tar ut tiltale mot en øyelege for bedrageri mot flere tusen pasienter. Det skriver de i en pressemelding.

– Hver eneste undersøkelse og operasjon han har gjort, teller som et bedrageri. Han har tatt seg tilleggsbetalt for tjenestene, forklarer politiadvokat Trond Lakselvhaug til VG.







Tiltalen omfatter cirka 32.000 enkeltstående bedragerier og har et omfang på 12 millioner kroner.

Mellom januar 2012 og desember 2018 skal han ifølge politiets tiltale ha bedt pasienter betale i overkant av 12 millioner kroner, samtidig som han også fikk betalt for undersøkelsene fra folketrygden.

Skal ha tatt betalt for uleverte tjenester

– I tillegg fikk han pasientene til å betale for øvrige tjenester og/eller materiell som de ikke mottok, ved å unnlate å fortelle at han hadde tatt seg betalt for noe han ikke hadde levert, heter det i tiltalen i Ofoten tingrett.

Politiet opplyser at bedrageriene skal gjelde et stort antall pasienter, og at de ikke har oversikt over totalt hvor mange som skal være rammet.

Det var i oktober 2017 Helse Nord anmeldte øyelegen for mistanke om bedrageri av en rekke pasienter over en femårsperiode. I ettertid ble siktelsen utvidet til å omhandle alle pasienter legen hadde behandlet.

– Dristig av politiet

Øyelegens forsvarer, Tor Strand, sier til VG at han har hatt et kort møte med sin klient i dag.

– Han mener tiltalebeslutningen er grunnløs. Han har ikke tatt seg betalt utover det han har krav på etter forskriften, sier Strand. Han hadde regnet med at saken ble henlagt, på grunn av strenge krav til bevis.

Advokaten mener tiltalen ikke gir en fullstendig beskrivelse av hva øyelegen skal ha gjort.

– Jeg anser det som dristig av politiet å ta ut tiltale. Vi får se hvordan det regnestykket ser ut. Da må man inn på hver enkelt betaling, og sammenligne med hva han har krav på.

Anklagene om at legen skal ha tatt betalt for tjenester han ikke har utført, sier Strand at verken han selv eller hans klient vet hva dreier seg om.

Saken oppdateres.