VAKSINEKØER: Danmark tar igjen grep, og nå står folk i lange drop-in-vaksinekøer før morgendagens innføring av coronapass.

Danskene innfører coronapass: − Det gir en følelse av tvang

KØBENHAVN (VG) Livet blir igjen mer ufritt for Danmarks uvaksinerte. I morgen gjeninnføres coronapasset og i dag var vaksinekøene lange etter statsministerens tordentale denne uken.

Av Karin Muri og Ólafur Steinar Rye Gestsson (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi synes statsminister Mette Fredriksen legger for mye press på oss. Det gir en følelse av tvang, sier brødrene Jon (25) og Lau Christensen (17). De er fortsatt uvaksinerte, og det hadde de tenkt å forbli.

De to står nesten helt foran i en lang, lang kø av mennesker som er kommet til drop-in-vaksinesenteret på Vingelodden på ytre Nørrebro i København.

De grå brakkene med toglinjen på den ene siden og den enorme parkeringsplassen på den andre, myldrer av folk. Noen skal teste seg, noen skal ha boosterdose – andre er kommet for første stikk.

VAKSINE FOR MAMMA: Jon og Lau Christensen hadde ikke planer om å la seg vaksinere, men så ble moren syk.

Skyhøy smitte

Grytidlig i morgen, klokken 06.00 er det deadline:

Da innfører Danmark på nytt krav om coronapass på kafeer, restauranter, utesteder, museer og en rekke andre steder der mange mennesker samles, etter at et flertall i Folketingets Epidemiutvalg denne uken igjen erklærte covid-19 en samfunnskritisk sykdom.

At Norge nå følger etter, er høyst sannsynlig.

Danmark var det første landet i EU til å vinke farvel til alle corona-restriksjoner og gjenåpne samfunnet. Det skjedde 10. september.

To måneder senere er smitten skyhøy og sykehusinnleggelsene på et urovekkende høyt nivå. Det fikk statsminister Mette Fredriksen til å gå hardt ut mot spesielt én gruppe mandag kveld:

THE BAND: Etter en pause med coronapressekonferanser var statsminister Mette Fredriksen tilbake igjen med helsedirektør Søren Brostrøm, helseminister Magnus Heunicke og direktøren for SSI, Henrik Ullum. I Danmark kaller man de fire bare nå for «The Band»s tilbakekomst.

– Så er det en liten gruppe som ikke følger spillereglene når det er en pandemi. Derfor sier jeg det meget kraftig og meget tydelig; det er ingen grunn til ikke å bli vaksinert. Man bærer et stort ansvar ikke bare for seg selv, men også de menneskene man kommer i kontakt med.

Så la hun til:

– Dere bærer et ansvar for hele det danske samfunnet nå.

En halv million sier nei

Brødrene Jon og Lau kommer ikke til vaksinesenteret på grunn av statsministerens innstendige oppfordring.

– Vi vaksinerer oss for moren vår som er blitt alvorlig syk. Hun fikk kreft i slutten av august, forteller de.

Hadde det ikke vært for mamma, så ville de ikke vaksinert seg. Nå vil de nødig bringe smitten videre til henne. Jon studerer økonomi på universitetet i København og Lau går på videregående skole.

Et sted mellom 5–600 000 dansker som har fått tilbud om vaksine, har takket nei, ifølge tall fra Sundhetsstyrelsen.

Det er disse den danske regjeringen og helsemyndighetene nå mener må trå til.

– Vi har en av verdens høyeste vaksineoppslutninger, men vi vil høyere opp og er ikke fornøyd. Men jeg tror ikke vi kommer lenger opp ved å innføre tvang, sa helseminister Magnus Heunicke, mandag kveld.

SMITTEN ØKER: Det er blant uvaksinerte unge og barn at smitten øker mest også i Danmark. Jon og Lau hadde ikke planer om å la seg stikke.

Den sosialdemokratiske statsministeren Mette Fredriksen sa at regjeringen står side om side med de nesten 90 prosentene som gjør det som er nødvendig i pandemien.

– Derfor er vi meget opptatt av at den siste gruppen ikke skal få lov til å ødelegge for den store gruppen, sa hun.

Onsdag denne uken så Danmark dystre coronatall igjen. De høyeste siden desember i fjor.

3017 smittet på ett døgn, 319 innlagte, 39 på intensivavdeling og 23 på respirator, ifølge Statens Serum Institut.

Dersom tiltakene som nå gjeninnføres ikke virker, frykter man at tallene fordobles bare i løpet av noen uker.

Det første tiltaket som må på plass igjen er coronapass.

– Coronapass er irriterende og det er stress å huske på det, sier Sonja Carle (23)

SONJAS STIKK: Her blir Sonja Carle fullvaksinert på Utterslev i København i dag. Hun ville ikke vise ansiktet sitt på bildet.

Hun er kommet til en kjeller i en teglstensblokk i bydelen Utterslev nordvest i København. Der står hun og venter med vesken over skulderen på å få drop-in-vaksine.

Hadde det ikke vært for coronapasset som gjeninnføres i morgen, hadde hun droppet dose nummer to. Hun synes ikke hun fant tid i livet til den.

I Danmark er nå smittespredningen størst blant unge uvaksinerte og barn.

– Jeg vil på konserter og fester. Jeg tenker at vi må få lov til å leve i stedet for å isolere oss, sier hun.

Sonja ble smittet med corona rett før jul i fjor, og har i likhet med alle dem som har gjennomgått sykdom i Danmark hatt coronapass for ett år. Nå blir disse bare utstedt for et halvt år om gangen.

– Vi var fire venner som ble smittet og som måtte isolere oss sammen på julaften. Foreldrene våre kom med juletre og mat til oss, mens vi satt innestengt, forteller hun.

Hun setter seg ned og bretter opp T-skjorten og gjør seg klar for pfizerdose nummer to.

– Nå vil jeg ut og reise i verden. Til USA, Kina og Vietnam, sier Sonja.

Etter at statsministeren holdt sin mer enn tydelige tale mandag, bestilte hele 10 000 uvaksinerte dansker coronavaksine samme dag. Tallet dagen før var 2 000.

Opp av verktøykassen

At danskene nå tar coronapasset opp av verktøykassen igjen, er et tiltak for å holde samfunnshjulene i gang, i en tid hvor smitten stiger fort.

– Vi skal bruke coronapasset som en sikkerhet, når vi samles mange mennesker, sa næringsminister Simon Kollerup denne uken.

Passet må vises frem på innendørs serveringssteder og i utelivet. Er man uvaksinert, må man vise frem en negativ coronatest som ikke er eldre enn 48 timer ved hurtigtest, eller 72 timer ved PCR-test – for å kunne ta seg en øl.

CORONATEST: 45 millioner tester er gjennomført i Danmark under pandemien. Her på Herlev sykehuset i København.

– Når vi nå går på restaurant, så vet vi at sidemannen enten er vaksinert, eller testet negativ. Det kan selvfølgelig aldri være en hundre prosent sikkerhet, men vi skal sørge for å holde smitten i sjakk, sier Kollerup.

Danmark sjekker også nå folks coronapass på arrangementer med over 200 personer innendørs og 2000 personer utendørs, ifølge Erhvervsminesteriet.

VAKSINE-NEI: Norske Torun Langaas med 20 års fartstid i København følger ikke statsminister Mette Fredriksens klare oppfordring om å la seg vaksinere.

– Pynter på sannheten

Torun Langaas (49) fra Kongsberg har bodd i København i 20 år.

Vi møter henne på en kafé på Østerbro, København-bydelen med brede avenyer og staselige leiligheter.

Hun har valgt å si nei til coronavaksinen, men er ingen vaksinefornekter.

– Jeg tok en grundig runde med meg selv fordi jeg virkelig var i tvil. Jeg kom frem til at jeg ikke ville. Dette er en vaksine vi ikke kjenner så godt virkningen av, og kanskje må vi ta den to ganger i året resten av livet. Det er sterke saker vi kjører inn i kroppen. Vil vi det?

Torunn er masterutdannet fra Norge, med økonomi, litteraturhistorie, kunsthistorie og historie og jobber i et tysk konsern med implementering av skattesystemer.

– Jeg tror regjeringer pynter litt på sannheten om vaksinen og at utviklingen og bruken av den handler om globale allianser, makt og politiske interesser, mener hun.

Mette Fredriksens alvorlige mine denne uken når ikke frem til Torun.

PÅ KAFÉ: Fra i morgen tidlig kan ikke Torun oppsøke Københavns kafeer. Hun mangler coronapass, om hun ikke jevnlig lar seg teste for å gå ut og ta seg en kaffe.

– Jeg synes ikke hun dokumenterer godt nok at det er de uvaksinerte som er problemet, sier hun.

Torunn ble smittet med corona i mai, og ble alvorlig syk. Hun gikk i samisolasjon med sønnen på syv år, og ble fulgt opp av det danske helsevesenet daglig.

– Det var en barsk runde. Om jeg hadde vært gammel og skrøpelig med underliggende sykdommer, ville jeg nok overveid vaksinen.

– Men om du ikke skal teste deg flere ganger i uken, så kommer du ikke inn på kafeer og serveringssteder?

– Det er ikke et must for meg å møtes på kafé. Jeg vil heller ta meg en tur ut i naturen. Naturinteressen har blitt vekket til live hos mange under corona, også evnen til å se bedre innover i oss selv, fordi vi ikke i samme grad har hatt anledning til å stikke av fra oss selv hele tiden, mener Torun.

Hun tror ikke corona noen gang kommer til å forsvinne. Hun kommer ikke til å vaksinere seg av den grunn.

I løpet av snart to år med corona i Danmark er det gjennomført nesten 45 millioner coronatester. 2745 mennesker er døde.