FAREVARSEL: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på snø for områdene Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark Fra natt til tirsdag kan det komme lokalt 3–7 cm snø, mest indre og høyereliggende strøk. Utover tirsdagen vil nedbøren gå over til regn.

Farevarsel om snø på Østlandet

Det kan bli vanskelige kjøreforhold på Østlandet tirsdag morgen med snø som legger seg i veien. Derfor har da også Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Har du ikke skiftet til vinterdekk allerede, kan det være lurt å la bilen stå i morgen.

Men snøen blir neppe liggende lenge, Kong Vinter innleder nemlig sesongen med en rask gjesteopptreden i lavlandet.

– Tre-fire cm

– Det begynner i natt og vil snø gjennom resten av natten og i morgentimene. Men noen store mengder blir det ikke, det kan legge seg tre-fire cm enkelte steder, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til VG.

– I omegnen rundt Oslo og på de store innfartsveiene – som Lieråsen, Gjelleråsen og Sollihøgda – ser vi for oss at det kan komme nedbør som snø som kan legge seg i veibanen og gi vanskelige kjøreforhold i morgenrushet, legger han til.

Over 200 meter vil nedbøren med overveiende sannsynlighet komme i hvit form, mens snøen neppe legger seg helt nede i Oslo sentrum.

– På ringveiene og i Nordmarka og Holmenkollen blir det sesongens første snøfall, men neppe nok til å stå på ski siden det er snakk om tre-fire cm, sier Haga.

Mildværet kommer

Oppover i Gudbrandsdalen og Østerdalen vil det komme mer nedbør som snø, før mildværet kommer og det går over til regn også der.

– Det å komme seg på jobb i morgen tidlig kan bli vanskelig, men å komme seg hjem ser greit ut for da har mildværet og regnet kommet. Dette blir veldig kortvarig, forteller Haga.

Vestlandet får en mildere værtype, og både Bergen og Stavanger vil fortsatt ha plussgrader.

– Det blir vått, men ikke i bøtter og spann, ifølge Haga.

I fjellet kommer nedbøren som snø og det vil blåse i sørøstlig retning, men her er det ikke sendt ut farevarsel da man nå er kommet så langt ut på høsten at bilistene må regne med vinterlige forhold hvis de skal kjøre over fjellet.

I indre strøk i Trøndelag vil nedbøren begynne som sludd og snø, men ut på tirsdagen vil det også her gå over til regn.

Vindkast i Nordland

I Nordland er det full vintersesong allerede.

– Men her er vindkastene en større utfordring enn snøen. Lavtrykkene som gir nedbør kan gi mye vind i Nordland og rufsete vær. På Helgeland, i Salten og Ofoten har vi sendt ut farevarsel om kraftige vindkast fra midt på dagen i morgen, sier den vakthavende meteorologen.

Der kan vind og snøfokk gi ugreie kjøreforhold.

På Østlandet kommer mildværet med temperaturer som kanskje bikker 10 grader allerede onsdag.

– Så blir det kjøligere inn mot helgen med en nord- nordvestlig luftstrøm. Det blir ganske omskiftelig. Men det blir tørt på Østlandet med en del sol og temperaturer som gir frostnetter, avslutter Haga.