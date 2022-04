Til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; til høyre den eldste, som har to barn.

NRK: Terrorsiktede søstre løslatt fra syrisk fengsel

Søstrene fra Bærum, som er terrorsiktet av PST for deltagelse i en terrororganisasjon, er løslatt fra fengsel i Syria.

Det bekrefter Abdullah Sadun, mediedirektør for politiet nordøst i Syria, overfor NRK.

– De satt fengslet i tre måneder, og nå er de tilbake i Roj, sier Sadun til kanalen.

Roj er en interneringsleir nordøst i Syria der IS-kvinner blir holdt fanget av selvstyremyndighetene i området, den kurdiskdominerte militsen SDF. I leiren bor det rundt 2000 kvinner, mange av dem fra Europa.

Søstrene ble arrestert i desember i fjor. Bakgrunnen for fengslingen var at flere kvinner forsøkte å skape et opprør til støtte for IS, fikk VG opplyst av en tjenestemann i januar:

– Operasjonen var som reaksjon på brudd på lover og regler implementert av selvstyremyndighetene for leiren. Etter å ha skapt splittelse, ropt IS-slagord og iverksatt opptøyer, ble flere kvinner flyttet fra leiren, står det i uttalelsen VG fikk tilsendt fra tjenestemannen som ønsket å være anonym.

Fra en kilde inne i leiren, fikk VG forklart at de fleste kvinnene som ble arrestert ikke deltok i opptøyene.

– Det var voldelige sammenstøt mellom kvinner og vakter. Mange kvinner ble arrestert i etterkant, for å avskrekke andre fra slik oppførsel. De fleste av dem som ble arrestert hadde ingenting med opptøyene å gjøre, og ble urettmessig fengslet. Jeg vet ikke noe om hvorfor søstrene ble arrestert, skrev kilden på en melding til VG.

De to søstrene fra Bærum var 16 og 19 år gamle da de reiste fra Norge til Syria for å knytte seg til terrororganisasjonen IS høsten 2013.

Etter at IS mistet sitt siste tilholdssted i 2019, ble de overlevende IS-mennene sendt til fengsel, mens IS-kvinner og barn ble plassert i teltleirer de ikke kan forlate.

