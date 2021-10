ULIKT: DNA-et til den siktede mannen i 50-årene skiller seg fra faren og brødrene sitt, viser nytt DNA svar.

DNA-eksperter om Tengs-funn: − Med på å styrke bevismengden

STAVANGER (VG) At den siktede mannens DNA er ulikt hans øvrige mannlige slektninger sitt, kan være et sterkt bevis for politiet. – Det gjør at hans kromosom blir unikt, sier professor emeritus i rettsmedisin Bjørnar Olaisen.

DNA-et i blodflekken som har blitt funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs har gitt politiet nye svar:

Det inneholder en mutasjon som er forenlig med siktedes profil, og som dermed - ifølge politiet - viser at hans slektninger og øvrige ubeslektede personer er utelukket.

– Det er med på å styrke bevismengden på en y-profil, sier DNA-analytiker Ragne Farmen.

De nye undersøkelsene har avdekket at det er ett tall i en tallrekke på 19 som er forskjellig mellom brødrene og faren – og den siktede mannen, får VG opplyst.

Det betyr at man har undersøkt og sammenstilt 19 ulike punkter i Y-kromosom-DNA-et til siktede, brødrene og faren, og funnet ut at det avviker på ett punkt. Noe som kan skyldes en mutasjon som må ha skjedd mellom faren og den siktede mannen.

– Disse 19 områdene er bra og mange, og bidrar til å kunne gi et ganske godt svar, sier Farmen.

En av Norges fremste DNA-eksperter, Bjørnar Olaisen, mener i likhet med Farmen at dette er et viktig funn.

– Da vet man i hvert fall at ikke faren har satt det sporet, og heller ikke de fra samme farslinje som ikke har denne forskjellen.

Han var leder av Rettsmedisinsk institutt på UiO på 90-tallet, og var med å utvikle DNA-teknologien i Norge. Han har også vært president for European Society for Forensic Genetics, den internasjonale foreningen for rettsgenetikk.

Dette er DNA DNA er arvestoffet som finnes i alle celler, og har to hovedfunksjoner: DNA inneholder oppskrifter som bestemmer hvordan organismen skal se ut og fungere. Dette kan for eksempel være fargen på en blomst eller blodtypen hos et menneske. Disse oppskriftene kalles gener. DNA kalles arvestoff fordi disse oppskriftene videreføres (arves) fra en generasjon til den neste. Alt DNA må kopiere seg selv når nye celler dannes ved celledeling. De nye cellene har helt likt DNA. Selve DNA-kopieringen kalles DNA-replikasjon. DNA er et kjemisk stoff, en nukleinsyre, som består av store molekyler. DNA har form som en lang, dobbelttråd heliks hvor genene ligger etter hverandre på rekke. Disse trådene er pakket tett sammen i kromosomer. Antall kromosomer varierer fra art til art. For eksempel har mennesket vanligvis 46 kromosomer, mens bananfluer har åtte kromosomer. Endringer i DNA kalles mutasjoner. Slike endringer kan ha ulike konsekvenser. Noen mutasjoner kan føre til sykdommer, for eksempel kreft. Andre mutasjoner kan gi en art nye egenskaper og dermed bidra til evolusjon. En organismes samlede DNA kalles genomet. Hver celle i en organisme inneholder de samme oppskriftene, men ikke alle kommer til uttrykk i hver celle. Studiet av hvordan DNA kommer til uttrykk og arves kalles genetikk. Kilde: Store Norske Leksikon. Vis mer

– Må vite om mutasjonen forekommer ofte

I en pressemelding onsdag opplyste Sør-Vest politidistrikt at mistanken mot den drapssiktede mannen i 50-årene er styrket. Mannen nekter straffskyld.

Hovedbeviset mot den drapssiktede mannen er opplyst å være nye DNA-treff i den over 26 år gamle straffesaken: I en blodflekk på strømpebuksen til Birgitte Tengs ble det også funnet DNA fra en annen person, som politiet mener kan tilhøre siktede – en såkalt blandingsprofil.

Funnet var derimot ikke entydig, da profilen også kan matche mannlige slektninger i den drapssiktede mannens farslinje.

Årsaken til det er at Y-kromosom vanligvis arves uforandret fra far til far.

HYPPIGHET: Professor emeritus i rettsmedisin Bjørnar Olaisen sier det er viktig å finne ut av hvor ofte denne mutasjonen forekommer i farslinjen.

– Mens her er det funnet en mutasjon, altså en forskjell, mellom far og sønn. Det gjør at hans kromosom blir unikt sammenlignet med de andre i slekten hans, sier Olaisen om siktedes DNA.

Samtidig understreker han at det er viktig å finne ut av hvor vanlig mutasjonen er i farsrekken, for å kunne utelukke absolutt alle.

– Før man med sikkerhet kan legge vekt på dette, må vi vite om denne mutasjonen forekommer ofte. Sånt er ganske sjelden, men jeg vet ikke hvor sjelden det er akkurat i dette tilfellet. Det kan hende det er undersøkt, men det vet ikke jeg noe om, sier Olaisen.

Avgjørende hvor mye mutasjonen avviker

Også Farmen trekker frem at det er viktig å undersøke hyppigheten av forekomsten av mutasjoner for denne markøren, og legger til at hun uttaler seg uten å ha sett den fullstendige DNA-analysen.

Hun sier det også er viktig å se på om mutasjonen avviker mye eller lite.

MUTASJON: DNA-analytiker Ragne Farmen sier DNA-funnet om mutasjonen er med på å styrke bevismengden i saken mot den siktede mannen i 50-årene.

– Om den ligger tett opptil og bare er en liten justering, er det typisk at det er lokalt, altså i familien. Men om den ligger langt unna, må man tenke på å utvide søket til litt bredere i populasjonen, sier Farmen.

– Det kan i en befolkning finnes ganske mange likheter om man har bodd i samme geografiske område over mange generasjoner. Men dette er en vurdering som må gjøres og nok er gjort av dyktige fagfolk.

Forsvarer: – Kan ikke utelukke at profilen stammer fra ubeslektede

I løpet av de siste åtte ukene har blant annet brødrene til den siktede mannen avgitt referanseprøver til politiet som er sendt til analyser. Faren er død.

I tillegg har politiet brukt mye tid de to siste årene på å utelukke øvrige mannlige slektninger av siktede som opphold seg på Karmøy i tiden da drapet skjedde, får VG opplyst.

– I øvrig farsslekt, så langt denne er kartlagt, så er den lik, men ulik siktede. Antallet markører som det her er tale om, gjør at også ubeslektede er utelukket fra sporprøven, sier politiadvokat Sondre Johannessen Hauge i et fengslingsmøte torsdag.

FORSVARER: Den siktede mannens forsvarer, Stian Kristensen, mener man ikke kan utelukke at DNA-profilen stammer fra ubeslektede.

– Det som er klart er at det ikke er funnet en fullverdig DNA-profil, sier den siktede mannens forsvarer, Stian Kristensen, til VG etter rettsmøtet.

Han sier man ikke kan utelukke hans klient med det DNA-materialet, men mener det er viktig å påpeke at det ikke er umulig at det kan være noen andre.

– Så kan du prøve å tenke deg ut en sannsynlighetsberegning for at noen andre, altså noen ubeslektede, vil treffe inn på akkurat de samme markørene. Og det er det et forholdstall på, som var mitt poeng. Hvor høyt eller lavt det forholdstallet er vet jeg ikke, men det må vi undersøke nærmere.