VARMT: Folk i Valencia i Spania trakk til stranden søndag.

Hetebølge i Sør-Europa: Nærmer seg 43 grader i Spania

Mens i nord fortsetter den gode, gamle «norske sommeren».

Vilde Elgaaen

NTB

Publisert: Nå nettopp

Temperaturen nærmet seg 43 grader enkelte steder i Spania søndag. Varm luft fra Nord-Afrika har brakt med seg årets første hetebølge.

Varmest er det i de sentrale og sørvestlige områdene, opplyser meteorologitjenesten Aemet. Hetebølgen ser ut til å vare minst til onsdag.

– De har veldig mye varmere luft der nede, både i løpet av helgen som har vært og i dagene fremover kan det bli temperaturer opp mot 35-40 grader. Enkelte steder også enda høyere, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk Institutt.

Det er varslet temperaturer opp mot 43 grader i de sørlige byene Sevilla, Cordoba og Badajoz.

I hovedstaden Madrid kan gradestokken komme opp i 38 grader. Det er godt over gjennomsnittet for begynnelsen av juni. I kystbyen Barcelona er det varslet 32 grader.

Slike temperaturer ser det ut til at vi slipper her i nord.

– Det ser ut som det er en ganske kraftig temperaturgradient over kontinentet. Det betyr at forskjellen mellom temperaturen sør i Europa og nord er ganske stor, forklarer Granerød.

DEKKER SEG TIL: En kvinne i Ronda i Spania bruker en vevet paraply til å skjerme seg fra den verste solen.

Meteorologen sier det er den sørlige delen av Europa som stikker av med mest sol og de høyeste temperaturene.

– De neste ti dagene ser det ikke ut som noe det kommer noe stabilt høytrykk til oss, og det er fortsatt i området rundt Middelhavet det blir mest sommer.

Det er plasseringen av høytrykk som sørger for at varm luft blir liggende over sørlige Europa, og et lavtrykk i Atlanterhavet som holder været ustabilt i nord.

– Det sørger for at vi får mer maritime luftmasser som er kjøligere og fuktigere. Det er plasseringen av trykksystemene som sørger for at været er som det er i dag, sier meteorologen.