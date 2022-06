ÅSTEDET: Politiets etterforskere og kriminalteknikere på vei inn i togtunnelen på Filipstad etter ulykken som skjedde i februar 2020.

Filipstad-ulykken: Bane Nors anke forkastet i Høyesterett

Høyesterett mener personer i Bane Nor enten hver for seg eller samlet har opptrådt uaktsomt etter at en 15 år gammel gutt døde etter kontakt med en kjøreledning på deres anlegg på Filipstad.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

VG oppdaterer saken.

Det var 24. februar i 2019 at Even Warsla Meen gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo sammen med en 16 år gammel jente og en 15 år gammel kamerat.

Inne i tunnelen klatret de tre ungdommene opp på et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning som førte en spenning på 15.000 volt.

Even Warsla Meen døde. De to andre ungdommene ble kritisk skadd, men overlevde.

Kunne satt inn tiltak for å avverge hendelsen

Bane NOR var tiltalt for manglende sikring og for uaktsom forvoldelse av død og betydelig skade på kropp og helse, og ble i august i fjor idømt en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter ulykken i lagmannsretten. De anket avgjørelsen til Høyesterett. Nå er anken forkastet.

Særlig skulle de se på hvorvidt det kan brukes foretaksstraff når det ikke er påvist skyld hos noen identifisert enkeltperson i selskapet.

Høyesterett konkluderer med at personer i foretaket hadde opptrådt uaktsomt, enten hver for seg eller samlet. Bane NOR hadde både mulighet og oppfordring til å iverksette tiltak som var egnet til å avverge hendelsen, og det var årsakssammenheng mellom Bane NORs unnlatelser og ulykken, skriver Høyesterett om avgjørelsen.