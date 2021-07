OVERVELDET: Smitten er stor i Guanteng-provinsen i Sør-Afrika, og ikke alle coronapasientene blir gitt tilstrekkelig legehjelp. Her blir en pasient behandlet på et feltsykehus i Johannesburg. Foto: SUMAYA HISHAM / REUTERS

Slår alarm om coronabølgen i Sør-Afrika: − Mangelen på helsepersonell er kritisk

Flere land i Afrika er nå inne i sin verste smittebølge, og lengst sør på kontinentet står helsevesenet på randen av kollaps.

Av Henrik Røyne

– Den tredje bølgen her er betydelig større enn de to forrige, forteller Brett Sandler til VG.

Han er corona-koordinator for Leger uten grenser, og befinner seg for tiden i den hardt rammede Guanteng-provinsen i Sør-Afrika, der rundt 60 prosent av smittetilfellene i landet har blitt oppdaget den siste tiden, ifølge The Sunday Times.

Sist lørdag erklærte de sørafrikanske helsemyndighetene smitterekord med over 26.000 tilfeller på ett døgn, ifølge Reuters. Al Jazeera skriver at landet står for rundt 40 prosent av alle coronadødsfallene på hele kontinentet.

Snaut én uke senere ble det kjent at ordføreren til Johannesburg, den største byen i Gauteng, er død etter å ha blitt smittet med coronaviruset.

Det er den smittsomme deltavarianten av viruset som har ført til den eksplosive smitteveksten i Afrika de siste ukene, ifølge WHO. Organisasjonen opplyste til VG i forrige uke at Sør-Afrika er et av landene de følger ekstra nøye med på.

Går glipp av grunnleggende pasientomsorg

– Den største utfordringen for helsevesenet er at mangelen på helsepersonell er kritisk. Spesielt under brå smitteutbrudd som dette, sier Sandler.

Han forteller at mangelen på leger og sykepleiere har ført til at pasientene ikke får den omsorgen de trenger, og at det er vanskelig å utvide feltsykehusene. I tillegg blir andre sykdommer, som hiv og tuberkulose, neglisjert, ifølge koordinatoren.

– Ofte er det helt grunnleggende pasientomsorg som blir utelukket. For eksempel så er sykepleiere så overveldet at de ikke klarer å mobilisere pasientene eller hjelpe dem med å få mat, sier Sandler.

UTFORDRENDE: Brett Sandler fra Leger uten grenser forteller at helsevesenet i Sør-Afrika er under stort press. Foto: SUMAYA HISHAM / Reuters

Legedekningen i Sør-Afrika er ikke noe nytt problem, og landet har lenge slitt med å utdanne nok helsepersonell til å holde tritt med befolkningsveksten.

Tall fra 2015 viser at legetettheten er mindre enn én per 1000 personer i landet. I Norge er tallet seks ganger så høyt.

I begynnelsen av Juli kom South Africa Medical Association med et varsel om at de kanskje ville saksøke staten, etter at et kull medisinstudenter ikke ble gitt praksis under pandemien.

– Det er skandaløst at disse praktikantene ikke blir gitt plass, spesielt under en tid der landet vårt desperat trenger hver eneste tilgjengelige hånd, sier foreningen i en uttalelse.

Storbrann i sykehus

Brett Sandler forteller også at sykehusene er svært belastet, og at de trolig kommer til å driftes på full kapasitet de neste ukene.

CNN skriver at pasienter er stappet inn i hver eneste krik og krok på et av de største sykehusene i Johannesburg, enten i senger eller sittende bøyd over rullestoler.

Et annet sykehus i byen, Charlotte Maxake hospital, ble rammet av en massiv brann i april. Mesteparten av bygningen er fremdeles nedstengt, noe som har ført til en drastisk nedgang i antall sengeposter for coronapasientene.

OPP I RØYK: Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital i Johannesburg brant ned i april. Dermed måtte hundrevis av coronapasienter flyttes til andre sykehus. Foto: WIKUS DE WET / AFP

– Kritisk syke pasienter blir kjørt inn etter å ha blitt avslått ved andre sykehus der de ikke har nok sengeplasser, uttaler en lege til CNN.

– Det ødelegger sjelen. Vi er opplært til å redde liv, men man går tilbake til en slags krigsmentalitet, legger vedkommende til.

Kan ha økonomisk effekt på kontinentet

– Det er klart at Sør-Afrika er en økonomisk motor i sørlige Afrika. Jo hardere det svekkes, jo større effekt har det på regionen rent økonomisk, forteller Jan Thomas Odegard, daglig leder av Utviklingsfondet, til VG.

Verdensbanken har regnet ut at ytterligere 97 millioner mennesker havnet under fattigdomsgrensen i 2020 på grunn av pandemien, hvorav 39 millioner bor i landene sør for Sahara.

Odegard trekker frem at coronaviruset slikt sett rammer de inntektsfattige verdensområdene ekstra hardt.

– Dersom vi skal snakke om helseproblemer, så er det største sult. 800 millioner mennesker går sultne til sengs hver dag, og disse er også mer utsatte for sykdommer som for eksempel corona, sier Odegard.

RAMMES EKSTRA HARDT: Coronapandemien forsterker problemene som allerede finnes i de inntektstfattige landene i verden, ifølge Jan Thomas Odegard. Foto: Utviklingsfondet

Nå etterlyser lederen av Utviklingsfondet en mer rettferdig fordeling av vaksiner på verdensbasis. Kun 1,3 prosent av befolkningen i hele Afrika er fullvaksinert, ifølge VGs oversikt.

– Hva mener om at kartet over de uvaksinerte landene ligner mer og mer på kartet over «det globale sør»?

– Det er et uttrykk for den utrolig lite kloke og urettferdige fordelingen av vaksiner. Det blir galimatias fordi smitten får lov til å spre seg, og vi får nye varianter som kan komme tilbake og plage oss selv, sier Odegard.

– Det er ikke en rettferdig pandemi, sier han.