TAR FOLK TILBAKE: 69 personer døde under massakren på Utøya. Foto: Jørgen Braastad, VG

Skal dele Utøya-terroren minutt for minutt: − Ubehagelig

Opprettet Twitter-konto for å gi oppmerksomhet til gamle twittermeldinger. – Ubehagelig å få et gjensyn med fortiden, sier Utøya-overlevende.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Ideen er å fortelle historien om terrorangrepet på en annen måte enn tradisjonelle medier gjør.

Vegard Grøslie Wennesland er blant de overlevende etter terrorangrepet på Utøya for ti år siden. Han gjemte seg i Skolestua på Utøya sammen med nærmere 40 andre partifeller.

Han har sammen med en annen Utøya-overlevende, Torunn Kanutte Husvik, og Marthe Lund opprettet Twitter-kontoen @aldriglemme. Sistnevnte jobbet med krisehåndtering i Arbeiderpartiet etter terrorangrepet.

– Vi tvitrer hendelser knyttet til 22. juli i det øyeblikket de skjedde for ti år siden, forklarer Wennesland.

I SIKKERHET: Dette mobilbildet viser hvordan politiet prøver å roe ned de livredde ungdommene etter å ha kommet dem til unnsetning i Skolestua på Utøya. Bildet er tatt av nestleder i Oslo AUF, Vegard Grøslie Wennesland, som gjemte seg i Skolestua på Utøya sammen med nærmere 40 andre partifeller. Foto: Vegard Grøslie Wennesland

Skal gi «live-oppdateringer»

Som så mange andre på Utøya, var Wennesland vitne til flere grusomme scener. Han så massemorderen likvidere fem-seks partifeller.

Twitterkontoen @aldriglemme tar også opp igjen gamle twittermeldinger fra både gjenlevende og avdøde AUF-ere.

– Vi tar kontakt med etterlatte dersom vi bruker materiale fra noen som ble drept, sier Wennesland.

Tanken er at dem som følger kontoen, vil få angrepet veldig tett på i de timene det pågår.

– Vi gjør det for at folk ikke skal glemme. Verken terrorhandlingen og dens brutalitet, ideologien som sto bak, men aller viktigst: Ikke glemme dem som ble drept den dagen.

I dagene frem mot 22. juli vil kontoen bli oppdatert noen få ganger om dagen.

– Men den 22. juli skjer det jo utrolig mye. Vi kommer nok opp i et par hundre twittermeldinger vil jeg tro. Og tar du på notifikasjoner fra kontoen, vil det blir veldig nært og sterkt. Jeg tror det kan bli den sterkeste måten å ta inn over seg angrepet for folk som ikke opplevde terroren selv.

Har 8000 følgere

Den siste tiden har vist at brutaliteten i 22. juli-angrepet har gått i glemmeboken for mange, mener Wennesland.

– Slik legges en grobunn for at overlevende kan få slengt «Utøyakortet» etter seg når de forsøker å løfte viktige poenger i debatter relatert til 22. juli. Håpet er at denne kontoen kan bidra til at folk ikke glemmer sånn at de skjønner at dette ikke er noe overlevende eller etterlatte vil misbruke for å vinne en debatt, men at de brukes for å forhindre at det ikke skjer igjen.

Kontoen ble opprettet i juli og har allerede 8000 følgere. Wennesland er fornøyd med tilbakemeldingene.

– Vi opplever at mange ser at dette blir sterkt og at det er en annerledes måte å ta inn over seg angrepet den 22. juli for ti år siden.

– Et nødvendig ubehag

Én av de Utøya-overlevende som har fått twittermeldingene sine opp igjen via denne kontoen, er Stian Valla Taraldsvik. Han synes kontoen er et godt initiativ.

– Det er tankevekkende og ubehagelig å få et gjensyn med fortiden, men det er et nødvendig ubehag som jeg tror bidrar til å virkeliggjøre hendelsene for ti år siden, sier Taraldsvik til VG.