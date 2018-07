ET LITE MIRAKEL: Det lille pinnsvinet på knapt en halv kilo ble født i Brookfield Zoo i USA tidligere denne måneden. Foto: Jim Schulz / TT NYHETSBYRÅN

Historisk pinnsvinfødsel i amerikansk dyrepark

Publisert: 11.07.18 20:15 Oppdatert: 11.07.18 21:42

NYHETER 2018-07-11T18:15:47Z

For første gang i historien er et pinnsvin født i Brookfield Zoo i USA.

Det lille pinnsvinet kom til verden mandag 2. juli og veier rett under en halv kilo.

LES OGSÅ: Robotgressklippere farlig for pinnsvin

Dette er aller første gang Brookfield Zoo, som ligger rett utenfor Chicago , er vitne til at et dyr av denne arten fødes i dyreparken, ifølge nyhetsbyrået AP .

Den nyfødte gutten er av typen trepinnsvin, og er hjemmehørende i Sør- og Mellom-Amerika.

Foreldrene til babyen, som foreløpig ikke har fått et navn, heter Lucia og Eddie.

LES OGSÅ: Sabeltann bommet på Kjuttaviga

De ansatte i dyreparken fulgte med på den nyfødte over en god stund før de bestemte seg for at han skulle mates med flaske. Dyreparken melder også om at alt står bra til med den lille gutten.

Pinnsvin av denne typen kan veie oppimot fem kilo og bli én meter lange. Halene kan nesten bli like lange som kroppen, med oppimot 48 centimeter.

Rasen er naturlig hjemmehørende i land som Venezuela, Brasil og Bolivia.