NEDERLAG: Den lungekreftsyke, firebarnsmoren Anne Marie Van Veen (44) tok initiativet til søksmålet mot tobakksbransjen. Foto: Espen Rasmussen / VG

Nei til historisk rettssak mot tobakksindustrien

NYHETER 2018-12-08T05:41:31Z

Det blir ingen historisk rettssak mot tobakksbransjen i Nederland.

Ankedomstolen i Haag har sagt nei til begjæringen om å åpne straffesak mot fire store tobakksprodusenter. Begrunnelsen er at sjansen for domfellelse er liten.

Bransjen holder seg innenfor lovens grenser, mener de nederlandske dommerne, ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf.

– Drapsforsøk

Da saken ble fremmet for ankedomstolen tidligere i høst, var anklagene sterke: Drapsforsøk og uaktsomt drap og/eller forsøk på overlagt grov kroppsskade og/eller forsøk på overlagt skade på helse.

En av Nederlands mest anerkjente strafferettsadvokater ville føre saken, på vegne av lungekreftpasient Anne Marie van Veen (44).

Mikroskopiske hull

De mikroskopiske hullene i sigarettfiltrene, som VG skrev om tidligere i år, var en sentral del av anklagen.

Ankerettdomstolen i Haag mente derimot ikke at hverken anklagene om å skade folks helse med viten og vilje, eller manipulasjon med ventilasjonshullene, veide tungt nok til å åpne rettssak.

I rettens begrunnelse blir det understreket at ventilasjonshullene i filteret har vært kjent for nederlandske myndigheter og for EU lenge, ifølge The Postonline.

– Å skade folk, eller å gjøre noen syke med vilje, er en kriminell handling. Tobakksbransjen er etter min mening organiserte kriminelle. Så hvorfor er det ingen som tør å røre dem? sa advokat Ficq til VG tidligere i høst.

Allerede i 2016 anklaget hun de fire store produsentene Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International og Imperial Tobacco fodrapsforsøk. Men saken ble avvist av retten. Ficq anket – og flere sykehus, skoler og helseorganisasjoner har blitt med på søksmålet.

Men torsdag avslo altså domstolen begjæringen. I begrunnelsen heter det at sigarettene ikke er ulovlige produkter, selv om de kan være både helseskadelige og avhengighetsskapende, skriver avisen de Volkskrant . Avgjørelsen er endelig. Det er ikke mulig å anke den til høyere instanser.

Firebarnsmor Anne Marie van Veen var den som tok initiativet til søksmålet. Hun har lungekreft i stadium fire og vet ikke hvor lenge hun har igjen å leve.

Da VG traff henne hjemme i Zwolle i Nederland tidligere i år, sa hun at hun følte seg lurt av tobakksbransjen.

– Disse menneskene har ført kundene sine bak lyset i årevis. De må stoppes. Og de må få sin straff, sa hun.

Ingen overraskelse

Jan Hein Sträter, direktør i den nederlandske tobakksforeningen (VSK) mener ankedomstolens avgjørelse var helt riktig.

– Avgjørelsen kom ikke som noen overraskelse på oss da retten allerede i februar avviste saken og konkluderte med at tobakksprodusentene fulgte loven, sier han i en uttalelse til Washington Post.