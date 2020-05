BARNETOG OG KORPS I ETT: Her er skolekorpset på Sørburøy. De åtte medlemmene utgjør alle elevene ved skolen og de to lærerne. Foto: Terje Bringedal, VG

Iskald 17. mai i havgapet

Det ble ikke noe barnetog på Sørburøy 17. mai i år. Det skyldes ikke corona, men at alle de seks elevene ved skolen spilte i skolekorpset.

En times hurtigbåttur i stiv kuling fra og snøvær fra Nordyrøy på Frøya tar deg til det lille samfunnet Sørburøy.

På coronafrie Sørburøy er det knapt 30 fastboende og her finner du folk som driver lakseoppdrett, sjarkfiskere og noen som driver med villsau. Det er også et fiskemottak, et eget ekte samvirkelag, og skole på øya.

Om sommeren er det mange flere på øya når feriegjester og utflyttede kommer opp for å nyte livet i feriehusene sine.

PÅ LUFTETUR: Gaja (16), Anna Karina (9) og lammet Gucci (2 uker). Foto: Bringedal, Terje

Det er ingen biler på øya, men det er en og annen ATV og noen traktorer og lyden fra dem blander seg med vindsuset og lydene fra skarv, krykkje, teiste og havørn som hekker i øysamfunnet. Rett nord for Sørburøy finner du Norges største naturreservat til sjøs.

Årets 17. mai-tilstelning på Sørburøy ble en kald og forblåst affære for skolekorpset som marsjerte fra kaia til til samfunnshuset. Men hele programmet ble fulgt, selv om den planlagte skolekorpskonserten foran samfunnshuset måtte tas innendørs fordi musikantene ikke klarte å bevege fingrene i kulden.

PÅ MED LUA: Johannes Brendberg (10) gjør seg klar til korpstjenesten

Line Brendberg (47) er rektor på Sørburøy skole. Hun er derved sjef og leder for en lærer og de seks elevene ved skolen.

– Vi er kanskje den minste skolen i Norge, som har et 1. – 10. klassetilbud, sier hun.

Hun er imidlertid ikke redd for rekrutteringen på øya.

– Vi har to småunger under skolealder og det ble født en baby her for 14 dager siden.

Iskaldt

På mange måter er hun øyas primus motor på 17. mai, fordi hun er rektor på skolen og derved leder for og deltager i skolekorpset som teller åtte, inkludert alle elevene på skolen.

Kvelden før dagen

Rektor Line Brendberg med barna Johannes (10) og Kaja (16) handler inn til 17. mai-feiringen.

For Rektor Line er 16. mai trolig en lengre og mer arbeidskrevende dag enn den mer kjente 17.

Da VG ringer henne lørdag kveld holder hun på å bake sukkerbunn samtidig som hun reparerer en bunad-lomme.

– Og snart skal jeg klippe håret til mannen min, sier hun og avkrefter samtidig journalistens tankeløse spørsmål om det ikke finnes en frisør på øya (med 30 fastboende...)

Og mannen Hans Olav (51) er tydeligvis fornøyd med konas klipp.

– Han har mulighet til å klippe seg hos frisør på Sistranda som er kommunesenteret på Frøya. Men hittil har han og guttungene syntes det har vært greit å bli hjemmeklipt, sier hun.

Hans Olav er forøvrig den andre læreren på skolen. Og der har også alle de tre ungene deres gått. Men familiesituasjonen fikset de greit.

– På skolen kalte ungene oss for Line og Hans Olav, og ikke mamma og pappa, sier Line.

Samisk bakgrunn

Hun forteller at hun har sør-samisk bakgrunn og mannen har nord-samisk og de tre ungene deres har fått opplæring i sør-samisk på skolen.

Line er som sagt leder for skolekorpset og mannen er dirigent. Og det er de som startet opp korpset, rett etter at de kom til øya i 2005.

– Hvilken bunad er det folk bruker her, finnes det en Frøya-bunad?

– Nei, det er ikke noen Frøya-bunad, og det er ikke så mange som bruker bunad her, men noen har trønder-bunad og noen går i sør-samekofte, sier hun.

DAGEN ER OVER! Foto: Terje Bringedal, VG

Publisert: 17.05.20 kl. 19:00

