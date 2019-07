MENER HAN KAN HELBREDE: Tom Roger Edvardsen har i mange år reklamert for sitt spesielle forhold til Gud. Her avbildet under en helbredelsesweekend på Osterøy utenfor Bergen i fjor. Foto: Bjørn Olav Hammerstad / NTB scanpix

Politiet henla mirakelsak: Predikanten hevder etterforskeren ba om bønn

Mirakelpredikant Tom Roger Edvardsen påstår at politiet som etterforsket ham, også ba om forbønn. Politiet mener predikanten prater usant.

Mirakelpredikanten Tom Roger Edvardsen, som har blitt etterforsket, sier til sine tilhengere at han og politiet har hatt «en veldig fin stund sammen». Politiet som etterforsket ham skal, ifølge predikanten, til og med spurt om å bli bedt for.

Politiet avviser dette.

– Edvardsen bruker politiets autoritet som markedsføring ved å hevde at de går god for hans metoder. Det er villedende og manipulerende, sier jurist ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring.

Edvardsen har vært under politiets søkelys etter at VG i fjor avslørte at han har tilbydd helbredelse av AIDS og kreft over telefon – til 14 kroner minuttet. Edvardsen driver også et høyfjellshotell der han har hevdet at folk helbredes ved å overnatte.

Forbrukertilsynet konkluderte med at koblingen mellom bønn og penger var ulovlig.

– Predikanten er ikke frikjent

Politiet mente at dette var rimelig grunn til å etterforske Edvardsen. Men i vår ble saken henlagt grunnet mangelen på bevis.

– Politiet har ikke frikjent ham. Det å henlegge på bevisets stilling betyr bare at de ikke har nok bevis til å ta ut påtale. Politiet har ikke vurdert Edvardsens virksomhet som helbreder. Edvardsen blander forskjellen på å bli frikjent og det at politiet har henlagt saken, sier Befring.

Politiet og predikanten har helt ulike versjoner av hva som har skjedd under etterforskningen.

På lederplass i magasinet «Helbredet», som Edvardsen sender ut til sine tilhengere, skriver predikanten at politiet som etterforsket ham også skal ha spurt om å bli bedt for. Edvardsen skriver: «Jeg besøkte stasjonen og vi hadde en veldig fin stund sammen hvor det hele ble avsluttet av polisen med at han spurte: «Kan du be for meg? Du skjønner politiet trenger også bønn», sa han.»

Predikanten hevder videre at politiet skal ha sagt: «Vi har undersøkt det vi skulle og vi fant ut at mange av de vi har snakket med har blitt helbredet. «Edvardsen, nå kan du ta stolen din og sette deg ute i sola», var beskjeden».

Politiet oppgir at ingenting av dette stemmer.

POLITIET MENER DETTE ER USANT: Tom Roger Edvardsen påstår mye om hans forhold til politiet i magasinet sitt «Helbredet».

Politiet: – Vi kjenner oss ikke igjen i dette

VG har bedt politiet om å lese Edvardsens påstander, og spurt om dette medfører riktighet.

– Jeg skjønner godt at VG stiller spørsmål ved dette, sier Kristoffer Tessem, lensmann i Fagernes til VG.

Han forteller at han har pratet med den aktuelle etterforskeren, og at hverken han eller politiet kjenner seg igjen i Edvardsens beskrivelser.

– Så det Edvardsen skriver stemmer ikke?

– Nei, vi kjenner oss ikke igjen i det Edvardsen skriver. Men vi lar dette ligge, og det er ikke noe vi kommer til å gå videre med.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Edvardsen, uten å lykkes.

