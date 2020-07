BESØK FRA VERDENSROMMET: C/2020 F3, eller «Comet NEOWISE» som den ofte kalles, her fotografert på himmelen over Joshua Tree nasjonalpark i USA. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Få med deg kometen «NEOWISE» før den forsvinner – neste sjanse kommer om 6800 år

Kometen er trolig den tydeligste vi har hatt på stjernehimmelen de siste 23 årene, og skal nå være mulig å se med det blotte øyet fra den nordlige halvkule. Ifølge forskerne vil ikke kometen være synlig på nytt før om rundt 6800 år.

– Jeg vet at flere har observert den i Norge. Det må likevel være under riktige forhold, og du må vite litt hvor du skal lete, sier astronom Tor Einar Aslesen.

Kometen C/2020 F3, eller «Comet NEOWISE» som den kalles uoffisielt, ble først oppdaget av et av NASAs romteleskoper 27. mars. Den passerte rett forbi solen i begynnelsen av juli, og skal nå være mulig å se med det blotte øyet i en kort periode.

NASA skriver på sine nettsider at kometen vil befinne seg nærmest jorden den 22. juli, med en avstand på rundt 103 millioner kilometer fra planeten vår.

NEOWISE, oppkalt etter teleskopet som først oppdaget kometen, er rundt 5 kilometer i diameter, og beveger seg i en fart på svimlende 2816 kilometer i timen.

– Den går såpass høyt at den skal være mulig å se over horisonten etter solnedgang. Det aller beste er å befinne seg på en høy fjelltopp et mørkt sted, og så lete i nærheten av stjernebildet «Store bjørn» med kikkert, men jeg kan ikke garantere at man ser den, ler Aslesen.

Kometen har en så høy fart at den vil forsvinne nesten like fort som den dukket opp, ifølge astronomen. Den lange, flate banen kometen har rundt solen gjør at den ikke vil bevege seg i nærheten av jorden igjen før om rundt 6800 år.

ASTRONOM: Tor Einar Aslesen er en aktiv stjernetitter, og er blant annet leder for Norsk Astronomisk Selskap. Foto: privat

Klump av is, stein og støv

– Det er en veldig fin komet med dobbel hale, en som er hvit og en som er grønn. Fargen kommer av at noen av kometene har cyanid i halen, som egentlig består av karbon og nitrogen, sier astronomen.

Han forklarer at kometer som oftest er klumper av is, stein og støv som har beveget seg langt borte fra solen i milliarder av år, og at de som regel blir synlige for oss på jorden når de av en eller annen grunn svinger inn mot solen.

– Isen begynner å smelte jo nærmere den kommer solen, noe som får biter av kometen til å løsne og danne en synlig hale bak den. Bitene varierer i størrelse fra partikler til små fjell, opplyser Aslesen.

Han tilføyer at kometen er såkalt «sirkumpolar», som vil si at den aldri egentlig forsvinner fra horisonten dersom man befinner seg over 45 breddegrader nord. På den andre siden vil den kun være mulig å se fra den nordlige halvkule, ettersom den passerer for lavt under horisonten i Australia, for eksempel.

FRA ROMMET: kometen NEOWISE sett fra en av NASAs romstasjoner. Komethalen laget av is og støv strekker seg over mange millioner kilometer. Foto: NASA HANDOUT / NASA

– Årsaken til at denne kometen er så lyssterk er fordi den beveger seg så nærme solen. Både fordi varmen får den til å miste mer materiale, og fordi den blir lyst opp, sier Aslesen.

Sist det har vært mulig å se en komet med det blotte øyet var kometen «McNaught» på den sørlige halvkule i 2007, samt den gigantiske «Hale-Bopp» fra 1997, ifølge Forbes.

Sistnevnte var så stor at den kunne observeres på stjernehimmelen i flere måneder.

– Vi hadde et lite håp i Norsk Astronomisk Selskap om at kometen «Atlas» skulle bli veldig fin tidligere i år, men den kolliderte med solen og ble ødelag. Likevel så dukket denne andre kometen opp fra ingensteds 27. mars, sier Aslesen.

Kommer ikke til å treffe jorden

Selv om kometer ofte beveger seg på uforutsigbare måter, er det ifølge Tor Einar Aslesen svært liten sannsynlighet for at den kommer til å treffe jorden.

– Vi kan ikke si helt sikkert om kometer har truffet jorden tidligere. Det er verdt å huske at jorden er et veldig lite mål i verdensrommet, det blir omtrent som å skyte en kule på en blink flere kilometer unna og treffe det samme hullet to ganger, sier astronomen.

Han kan likevel ikke utelukke at det skjer i fremtiden. Forskere har tidligere observert kometer treffe planeten Jupiter, som riktignok har en langt større overflate og gravitasjonsfelt.

– De kan likevel komme overraskende, slik som NEOWISE gjorde. For alt vi vet kan det komme en komet og ødelegge oss neste år, sier Aslesen spøkefullt.

