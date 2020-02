Foto: Theo Aasland Valen

Mann erkjente bensinstasjonsran i Skien – siktet for voldtekt av ansatt

To unge menn har erkjent å ha ranet en bensinstasjon i Skien natt til torsdag. En av dem er også siktet for å ha voldtatt en ansatt på bensinstasjonen.

Oppdatert nå nettopp

Det fremgår av fengslingskjennelsen fra Nedre Telemark tingrett, melder Varden.

Den 21 år gamle mannen er varetektsfengslet i to uker begrunnet i bevisforspillelsesfare. Han samtykket til dette. Fengslingsmøtet fredag gikk dermed som en såkalt kontorforretning, men mannen nekter for å ha voldtatt den kvinnelig ansatte, som var alene på jobb på bensinstasjonen, ifølge avisa.

En 18 år gammel mann har også tilstått at han var med på ranet, som politiet fikk melding om klokken 4.36 torsdag morgen.

Mennene skal ha truet kvinnen til å åpne en safe og et kassaapparat. De hadde med seg pistoler og kniver, men politiet mener pistolene var etterligninger.

En kunde som kom inn på bensinstasjonen, varslet om hendelsen.

Det er uklart hvor mye penger de to fikk med seg, men politiadvokat Kjell Ove Ljosåk i Sørøst politidistrikt sa fredag formiddag til NTB at det dreier det seg om et mindre beløp.

Mennene ble pågrepet klokken 14 torsdag. Begge bor i Grenlands-distriktet i Telemark.

Publisert: 07.02.20 kl. 18:03 Oppdatert: 07.02.20 kl. 18:16

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser