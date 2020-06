fullskjerm UNNTAK: Det var unntak for de strenge reglene om å gå ut for de som hadde hund, så Aarsheim lånte seg en hund når nøden for tid i friluft ble for stor.

John Erik (35) har vært coronafast i Colombia siden mars: – Krevende psykisk

Vestlendingen John Erik Aarsheim (35) fant nylig sin biologiske familie i Colombia. I mars tok han et valg som satte ham i «lockdown» i et fremmed land.

NRK og Bergens Tidende har tidligere fortalt historien om John Erik Aarsheim som ble kidnappet og adoptert bort til Norge som treåring. I 30-årene begynte Aarsheim å tenke mer og mer på sitt hjemland Colombia, og lurte på hvorfor hans biologiske familie ikke ville ha ham.

I november 2019 tok Aarsheim en DNA-test for å finne ut om han var arvelig utsatt for alvorlige sykdommer. Men svaret han fikk på testen var uventet.

I svaret sto det: «Juan Jimenez er enten din halvbror, onkel eller nevø».

– Det var tilfeldig at jeg fikk et treff med det som viste seg å være min halvbror, sier Aarsheim på telefon fra Medellin i Colombia.

OVERRASKET: Halvbroren Juan Jimenez (t.v.) overrasket Aarsheim i Bergen etter å ha utvekslet e-poster en kort periode. Endelig skulle han ta med sin bortkomne bror hjem til Colombia. Foto: Privat

– Surrealistisk

Allerede i januar ble advokaten som er bosatt i Bergen overrasket. Etter å ha fått kontakt med sin halvbror via e-post fikk Aarsheim et overraskende svar da han en dag i januar spurte hva halvbroren gjorde.

«Jeg sitter i en leilighet i nærheten av gaten du bor i» fikk han til svar.

– Det var en surrealistisk opplevelse. Alt skjedde så fort at jeg rakk ikke ta innover meg alt som foregikk, men det var fantastisk, sier Aarsheim.

Sammen dro de til Colombia for å møte resten av familien. Her ble de møtt med rød løper, og en stor sammenkomst med masse folk.

– Det var sterkt, men samtidig et veldig rart møte. De hadde alltid visst hvem jeg var, og har alltid hatt et levende minne om meg, mens jeg visste ingenting om dem. Det var en bisarr og intens opplevelse, sier Aarsheim.

Han forteller at han krasjlandet da han kom hjem igjen til Norge, og at livet var snudd opp ned.

– Det var en veldig sånn livsendrende opplevelse. Alt skjedde på en gang og man hadde ikke tid til å bearbeide det.

Den største utfordringen var at de fleste i hans biologiske familie ikke snakket engelsk, og Aarsheim selv snakket ikke noe særlig spansk. Da kom ideen som endte med «lockdown» i et fremmed land.

– Jeg bestemte meg for å flytte hit i et halvt år fra juli til desember, så jeg sa opp jobben, men ventetiden ble for lang. For å korte ned ventetiden ville jeg ta en tur til Colombia i mars. Planen var å ta med min biologiske mor tilbake til Norge og feire påske der, sier Aarsheim.

Da han hørte Donald Trump begynne å snakke om å stenge grensene, skjønte han at andre land ville følge etter. For å kunne komme seg til Colombia måtte han reise med en gang.

13. mars reiste Aarsheim til Colombia. 18. mars erklærte landets president unntakstilstand og annonserte flere tiltak. Portforbud og stengte grenser var blant tiltakene.

– Nå ville jeg ikke få med min mor tilbake til Norge i denne omgang. Så nå var spørsmålet: Skal jeg prøve å komme meg hjem, eller hva skal jeg gjøre?

– Siden jeg allerede hadde bestemt meg for å flytte hit, så var jeg redd for å reise og ikke kunne komme meg tilbake til Colombia som planlagt i juli, sier Aarsheim.

Han valgte å bli.

KIDNAPPET: Dette er det siste bildet som ble tatt av John Erik (Jhonathan som han da het t.h.) og brødrene før han ble ført bort fra sin familie. Foto: Privat

– Krevende psykisk

Aarsheim forteller at selv om verden ble stengt ute, så var Colombia som normalt den første uken. En langhelg dro Aarsheim fra familiens hjemby Bogotá til Medellin for å se på språkskolen han skulle gå på. Samme helg stengte alle flyplasser, og Aarsheim har vært i byen siden den gang uten mulighet til å treffe familien i Bogotá.

– Det var to måneder med fullstendig «lockdown». Vi kunne gå på butikken én dag i uken, ellers kunne vi ikke gå ut i det hele tatt. Fra midten av mai ble restriksjonene lettet, og i juni har samfunnet gradvis begynt å åpne igjen. Det er fortsatt portforbud for enkelte til enhver tid, men antall dager i frihet har økt. Siste tallet på id-nummeret ditt bestemmer hvilke dager du kan gå på butikken. Ellers kan du ikke gå ut bortsett fra tre timer om kvelden hvor du kan trene ute i friluft, sier Aarsheim.

Aarsheim legger ikke skjul på at det har vært tøft psykisk, men at han har fått mye tid til å tenke og bearbeide alle inntrykkene etter familiegjenforeningen.

– Det har vært krevende psykisk å føle seg så isolert både i sitt eget hjem, men også i helt andre omgivelser og på et helt annet kontinent. Og med den store tidsforskjellen er det krevende å ha kontakt med de hjemme, sier Aarsheim.

17. MAI: – Det er en av mine favorittdager til vanlig og jeg var veldig lei meg for å ikke være i Norge. Da hadde det akkurat blitt lettelser i restriksjonene og noen av mine nye venner hjalp meg med å lage en feiring her, med klassisk 17. maifrokost så det ble en fin dag, skrive Aarsheim. Foto: Privat

Han angrer ikke på at han reiste ned og ville gjort det igjen, men vet ikke hvordan han skal forholde seg til de to livene når hverdagen kommer tilbake.

– Jeg har to familier og kan ikke være med begge familiene samtidig. Min colombianske familie er intense og vil ta igjen for de tapte årene. Skal jeg bare være igjen her og gi avkall på alt jeg hadde hjemme? Det er noen valg man må ta for å velge hvordan fremtiden skal se ut. Det må balanseres, sier Aarsheim og legger til at han blir værende i Colombia ut året.

Publisert: 14.06.20 kl. 23:51

