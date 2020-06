Fiskeprodusent taper store summer etter at ansatt mistet kulepenn i fiskefarsen

Fiskeprodusenten Domsteins avdeling i Tromsø regner med å tape mellom 150.000 og 200.000 kroner etter at en medarbeider mistet en kulepenn i fiskefarsen.

Det er oppdaget plastbiter i produktet «Fiskekarbonader mormor håndlagd», skriver Nordlys. Produktet har bare vært i salg hos Coop-kjeden Extra.

Produsenten oppdaget tabben og kastet 1.400 kilo fiskefarse som det kunne være plast i, men de glemte fiskekarbonadene som lå til steking. Dermed gikk 40 kilo ut til kundene.

Salgssjef Lasse Wangberg i Domstein beklager hendelsen, og han sier de er glade for at det ble oppdaget.

Han sier at de legger seg langflate og at dette selvsagt ikke skal skje. Han forteller at produktet ble solgt på kampanje så sent som i forrige uke.

– Det er nok mange som kjøpt det. Det er altså 40 kilo det potensielt kan være plast i. Du kjenner det med en gang hvis det er plast i fiskekarbonaden, sier Wangberg til Nordlys.

Wangberg sier at totalt bortimot 1400 kilo med fiskefarse er gått til spille.

Kunder som leverer produktet tilbake til butikken der varen er kjøpt, får penger tilbake.

