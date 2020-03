KULTURKONK: Kulturminister Abid Raja, her sammen med fotballjentene i Lillesand IL, frykter konkurser innen idrett og kultur, som følge av avlyste kamper, renn, kulturarrangementer og konserter i tiden fremover. Foto: Mattis Sandblad

Kulturminister Raja om coronasituasjonen: – Reell fare for konkurser

Kulturminister Abid Raja (V) sier at stengte kamper og idretts- og kulturarrangementer kan knekke idrettsklubber og kulturvirksomheter.

Nå nettopp

Avlyste arrangementer har fått alarmen til å gå hos den nye kulturministeren, som også er landets idrettsminister.

– Mange av virksomhetene som mottar tilskudd er helt avhengige av billettsalg og andre inntekter for å kunne opprettholde virksomheten. Mange virksomheter har små økonomiske reserver og har ikke økonomi til å håndtere en driftsstans. Dette gjelder særlig de mindre aktørene som står i reell fare for konkurs, fastslår Raja overfor VG.

– Jeg vurderer kulturlivet og frivillighetens situasjon som alvorlig. Etter de siste rådene fra helsemyndighetene rundt arrangementer har dette bare blitt forsterket, sier Raja.

– Jobber med aktuelle tiltak

– Hva kan dere bidra med for å avhjelpe?

– Regjeringen jobber med aktuelle tiltak. I første omgang har finansministeren og statsministeren orientert om tiltak knyttet til koronaviruset, som følges opp konkret på fredag. Vi vil følge med fortløpende, og vurdere hvilke tiltak som bør settes inn.

Helsemyndighetene gikk tirsdag ut med sine nye råd for å forebygge coronaviruset å spre seg, det gjaldt en rekke tiltak mot folkeansamlinger, blant annet anbefaling om å droppe arrangementer som vil samle mer enn 500 mennesker.

Konsekvensene er mange, men trolig bare i startfasen.

Raja sier det er veldig trist, men at det er nødvendig at innbyggerne og arrangørene følger helsemyndighetenes råd.

– Det er det viktig at alle følger helsemyndighetenes råd, både som arrangører og som publikum. Det å bidra til å hindre smitte av koronavirus er et felles, solidarisk ansvar, spesielt med tanke på den delen av befolkningen som er spesielt utsatt for slik smitte.

– Følger situasjonen nøye

Han sier departementet vil følge utviklingen fra dag til dag.

– Vi følger situasjonen nøye og har løpende dialog med kulturfeltet. Kulturdepartementet hadde møte i dag tirsdag med Virke og Spekter og ble orientert om situasjonen på kulturfeltet. I tillegg har departementet løpende kontakt med organisasjoner og virksomheter innenfor våre fagområder.

Raja er forsiktig med å love konkrete tiltak, og avventer de tiltakene regjeringen vil offentliggjøre fredag.

– Et av tiltakene som ble fremhevet som særlig viktig i møtet med Spekter og Virke i dag, var statlig dekning av arbeidsgiverperioden på 15 dager ved permittering med to dagers varsel. Dette er et av tiltakene statsministeren og finansministeren allerede i dag sa regjeringen vil komme med noe på, til fredag.

Arrangementer

Foreløpig er en del store arrangementer bestemt å gå uten publikum eller bli avlyst.

Den avgjørende EM-kvalkampen Norge-Serbia i herrefotball går for tomme tribuner på Ullevål 26. mars.

Det gjør eventuelt også den siste og avgjørende kampen få dager senere, hvis kampen mot Serbia vinnes.

Skiskytternes verdenscupavslutning i Holmenkollen neste uke kan bli avlyst.

Storarrangementet NM for junior på ski på Beitostølen er avlyst.

Den Norske Opera & Ballett avlyste tirsdagens planlagte forestilling «Mesteraften x 12», kun en halvtime før den skulle begynne klokken 19.

Også Nationaltheatret og Det Norske Teatret avlyste sine planlagte forestillinger. Like etterpå kom nyheten om at årets Birkebeinerrenn avlyses, skrev NRK.

Publisert: 10.03.20 kl. 22:53

Fra andre aviser