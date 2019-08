HØL I HUE: Byrådsleder Raymond Johansen anklager Erna Solberg for «høl i hue-politikk». Foto: Trond Solberg

Ap-Raymond anklager Erna Solberg for «å kaste kontantstøtte ut av landet»

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo ber statsministeren stanse kontantstøtte til barn som ikke bor i Norge.

– Jeg er mot kontantstøtte, men skal vi først ha den, bør det være en regel om at man må bo i Norge for å få. Men statsminister Erna Solberg kaster millioner av kroner etter arbeidsinnvandrere som har tatt med seg barna tilbake til Polen og andre land. Det er høl i hue, sier byrådslederen i Oslo.

– Jeg trodde formålet med kontantstøtten var mer tid med familien. Da kan vi ikke ha en ordning hvor over tusen familier tar med seg ungene og kontantstøtten ut av landet, sier Johansen.

Flest til Polen

– Tall fra NAV viser at 1191 arbeidsinnvandrere helt lovlig eksporterer kontantstøtte ut av landet i 2019. Aldri har kontantstøtten vært mer attraktiv i kroner og øre. To ganger har Erna Solberg og de borgerlige partiene økt kontantstøtten, sist i 2017, til 7500 kroner i måneden eller totalt 82 500 kroner per barn til sammen, sier han.

Antallet har vært noe høyere tidligere. I 2012 var det 1349 som eksporterte kontantstøtten og 2016 var antallet 1234.

Her er landene hvor de fleste innvandrere tar med kontantstøtten til i 2019: Polen 719, Litauen 207, Sverige 71, Romania 28.

– Gjennomsnittslønnen i Polen er, ifølge landets statistiske sentralbyrå, drøyt 11 000 kroner i måneden. Kontantstøtten utgjør dermed nesten 70 prosent av en polsk gjennomsnittslønn, sier Johansen:

– Da sier det seg selv hvor ekstremt attraktivt det er å ta med kontantstøtten og ungene til land som Polen og Litauen.

– Hva kan gjøres?

– Arbeiderpartiet er mot kontantstøtten fordi den holder barna borte fra barnehagen og foreldre borte fra arbeid. Men det har vi ikke flertall for å gjøre noe med. På kort sikt er mitt forslag at vi stopper eksport av kontantstøtte.

– Klipp sugerøret, Erna

Han sier det er fullt mulig.

– Selv om de borgerlige partiene ikke vil fjerne kontantstøtten i Norge, håper jeg de kan være med på å fjerne eksport av kontantstøtte. Det bør være krav om at barna faktisk bor i Norge for at familiene skal få kontantstøtte. Jeg sier derfor: Klipp sugerøret, Erna.

Han har et forslag til hva de innsparte pengene kan brukes til.

– Jeg foreslår at pengene vi sparer på å kutte eksport av kontantstøtte, brukes til å gi lønnstilskudd til bedrifter som ansetter innvandrere med dårlig norsk. Arbeid er den beste form for integrering, og langt mer effektivt enn pisken Erna foreslår når hun vil ta sosialstønad fra innvandrere som bor i Norge og ikke lærer seg godt nok norsk, sier Johansen.

SVARER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Jobber opp mot EU

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) svarer på vegne av regjeringen. Han sier at de jobber for å hindre trygdeeksporten.

– Jeg tror Johansen har glemt at det er denne regjeringen som har fremmet en stortingsmelding om trygdeeksport for to år siden. Trygdeeksporten har økt over en lengre periode, også under den rød-grønne regjeringen. Men det er denne regjeringen som har tatt initiativ til å få gjort noe med problemstillingen. Regjeringen jobber aktivt opp mot EU for å få gjennomslag for vårt syn på trygdeeksport, sier Ropstad.

Han forsvarer likevel kontantstøtten.

– Arbeiderpartiet angriper familiers valgfrihet og vil fjerne kontantstøtten. Johansen mener altså at foreldre ikke skal kunne få velge å utsette barnehagestarten for ettåringen litt. Det er ikke overraskende, men fremdeles skuffende. Dette bør velgerne merke seg.

– Det er KrF som har fått gjennomslag for økt kontantstøtte for familier med ettåringer. Det er fordi vi vet at barn er ulike. Foreldrene kjenner sitt barn best og dersom de mener det er bra å utsette barnehage oppstarten noe må det være mulig. Det er dette kontantstøtten er til for. KrF ønsker å styrke familienes valgfrihet, men Arbeiderpartiet ønsker å styre familiene. Og de skyver gjerne andre problemstillinger foran seg for å vinne frem.

Publisert: 12.08.19 kl. 07:58